Brutál nehéz OCR versenyen kellett helytállniuk a 63. bázison

Ebben az évben ismét egy különleges és nehéz versenyt rendezett a nagyatádi 63. bázis a hazai OCR akadályfutó sport elitjének, de a kevésbé pallérozott amatőr versenyzőknek is.

Ezt ne hagyja ki! Grillezni jók Karácsony villamosai

– Három kategóriában indulhattak a hazai OCR, vagy ismertebb nevén terepakadályfutó versenyzők ma itt Nagyatádon – mondta el kérdésünkre Vlasics Zoltán, a 63. Bázis vezetője, és a verseny szervezője. – A legjobbak az Elit kategóriában mérhetik össze erejüket, egy igazán nehéz pályán. A szabályok értelmében a legjobbak nem hibázhatnak, minden akadályt teljesíteniük kell, hiszen különben azonnal kiesnek a versenyből. Az Age Group kategóriában három karszalaggal indulhatott versenyző, így ha egy akadályt elrontott, levágtuk egy karszalagját. A szabály itt is az, hogy nem veszítheti el mind a hármat, mert az a verseny végét jelenti a versenyző számára. A Basic kategóriába a lelkes amatőröket vártuk elsősorban, számukra a bázis katonai pályája volt a feladat.

Vlasics Zoltán elmondta azt is, hogy a legjobb magyar versenyzők indultak a nagyatádi versenyen, de bizony őket is kimerítette a feladatok nehézsége. Több olyan versenyző is indult, aki a televízióból ismert Ninja Warrior versenyeken is indulni szoktak, így a cél az volt, hogy számukra is technikás és nehéz legyen a feladatokat végrehajtani. Ez pedig garantálta, hogy senkinek nem volt ideje pihenni és minden erejükre szükség volt.

– Maga a pálya is rengeteget változott az elmúlt egy évben – folytatta a verseny szervezője. – Kiépítettünk egy technikás, az országban egyedülálló OCR pályaszakaszt, rengeteg nehéz feladattal, és természetesen ezek már részét képezték a mai versenynek is.

A versenyen részt vett Strommer László akadályfutó Európa bajnok is. Elmondta, hogy elég sok volt a versenyen a nagy erőgyakorlat és cipelés. Ugyan a testsúlya miatt ezeknél a versenyszámoknál hátrányban érezte magát, összeségében sikerült jó időt futnia az 52 éves sportolónak. A pályabejárásnál tartott ugyan egy-két akadálytól, de szerencsére mindent meg tudott csinálni, aminek elitben különösen nagy jelentősége van. László szerint a nagyatádi verseny az különösen nehéz versenyek közé számít, még európai viszonylatban is.

– Ez nekem is egy igazi verseny volt, egyáltalán nem gyakorlás – mesélte lelkesen Molnár Gergely, többszörös Ninja Warrior induló, és akadályversenyző. – Szuper a szervezés, nagyon technikás a pálya, amely nem csak a testemet, de az elmémet is teljesen lemerítette. Legjobban furcsa mód a vizes akadály tetszett a legjobban, mert ott végre le tudtuk egy kicsit hűteni magunkat, miután nagyon sokat kellett futni két húsz kilós ballonnal. Szinte ki sem akartam szállni belőle, de aztán eszembe jutott, hogy szeretnék jó időt futni, így nem maradhattam tovább.

Eredmények

Elit kategória:

1. Vlasics Zoltán: 63.Bázis SE

2. Strommer László: Honvéd Ezüstnyíl SE

3. Molnár Gergely: Honvéd Ezüstnyíl SE

Age Group női kategória:

1. Helyezett: Páder Zsófia: Force Gym

2. Nagy Adrienn: MFSE

3. Tobak Vera: 63.Bázis SE

Age Group férfi kategória:

1. Helyezett:Ulrich Balázs: Extremetrail

2. Herczeg Balázs: Honvéd Ezüstnyíl SE

3. Straub Szilárd: 63.Bázis SE

Női csapatverseny:

1. 63.Bázis SE

2. Team ZsoOCR

3. 63. Bázis B Csapat

Csapatverseny Férfi:

1. 63. Bázis A Csapat

2. MFSE

3. 63.Bázis B Csapat

Basic:

1. Sebestyén Eszter: 63.Bázis SE

2. Steller-Rádics Bernadett: 63.Bázis SE

3. Nagy Brigitta: 63.Bázis SE