Btavúros győzelmet aratott a Kaposvári KK

Bravúros győzelmet aratott hazai pályán a tabellán harmadik helyen álló Falco ellen a Kaposvári KK együttese az Nb I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 90–84 (33–26, 15–21, 16–13, 19–18) Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Kapitány G., Török R., Györfy R. Kaposvár KK: Ubilla (12/6), Johnson (16/3), Baki (8/6), Hendlein (16), Spica (16). Csere: Markovics (12/3), Pustahvar (4), Halász (6/6). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Govens (20/9), Curry (14/6), Bíró (5/3), Bruinsma (14/6), Tóth N. (8). Csere: Váradi (8), Balmazovics (15/6). Vezetőedző: Gasper Okorn. Edző: Milos Konakov. Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–6, 7. perc: 24–18, 12. perc: 36–31, 17. perc: 43–38, 22. perc: 50–51, 27. perc: 60–56, 32. perc: 73–66, 37. perc: 84–74. Jók: Spica, Hendlein, Ubilla, Johnson, Markovics, illetve Govens, Balmazovics, Bruinsma.

Első kaposvári mérkőzésére készülődött a közelmúltban éppen a vendég szombathelyiektől átigazolt Alekszandar Pustahvar. A fehérorosz válogatott játékos segítségére nagy szüksége is volt a kaposváriaknak. A somogyiaknál többen is sérüléssel bajlódtak a héten, végül az ujjtörése után lábadozó Harazin Tamáson kívül mindenki vállalta a játékot. A vasiaknál Juvonte Reddic hagyta ki a találkozót sérülése miatt. Az ellenfélből egyelőre hiányzott a Spanyolországból hazatérő Perl Zoltán is, aki hétfőtől csatlakozik a sárga-feketékhez.

Marko Spica jegyezte az első pontokat a somogyiaknál, de Curry azonnal válaszolt a túloldalon. Nagy dobóversennyel indult a meccs, mindkét csapat viszonylag jó százalékkal használta ki helyzeteit. A hazaik főleg a közeli találatokat erőltették, a vendégek pedig távolról próbálkoztak. A hatodik percben lépett pályára Pustahvar, akkor Spica kapott némi pihenőt. A negyed végéig Ubilla és Johnson és Markovics is betalált és csak Váradi dudaszós duplája miatt nem lett még nagyobb a különbség. Halász hármasával indult a második játékrész, de Balmazovics és Bruinsma gondoskodott arról, hogy ne szakadjon le a Falco. Balmazovics újabb hármasára Baki válaszolt, a félidő pedig 48–47-es eredménnyel zárult. A nagyszünet után átvették a vezetést a vendégek, de mindössze egy-két percig örülhettek ennek. Hendlein több közeli találatára Govens pontjai jöttek válaszul, majd Markovics parádés blokkját fogadta óriási ováció a hazai oldalon. A negyed slusszpoénját Ubilla bravúros ziccere jelentette. Kiváló hangulatban 71–66-os hazai vezetésnél kezdődött a záró szakasz. Óriási akaraterővel vetették küzdelembe magukat a szurkolók által űzött kaposváriak, látszott, hogy nagyon motiváltan kosárlabdáznak. Pustahvar duplája már a tíz pont feletti különbséget jelentette 77–66-nál, ám hamar újra nyílt lett a meccs. A legjobbkor jött Halász triplája és Spica négy pontja is, de Bruinsmára is mindig számíthatott a Falco. Az utolsó perc 88–81-nél kezdődött, Govens hármasa után Bruinsma két büntetőt is kihagyott. Ubilla pedig mindkettőt bedobta. A kaposváriak bravúros győzelmet arattak, jogosan ünnepelte a somogyiakat a kitartó publikum.

Fekete Ádám: – Nagyon bízom benne, hogy átszakad a gát a csapatban, nagyon fontos meccset nyertünk. Voltak ugyan hibáink, de a megbeszélteket többnyire megoldotta a csapat. Fontos volt, hogy Spica jobban játszott a festékből, mint korábban. Komolyan küzdöttünk és kiemelném, hogy aki a pályán volt, mindenki megtette a magáét. Senki nem vállalta túl magát, csapatként működtünk, ezzel pedig erősebb együttest is meg tudunk verni.

Gasper Okorn: – Fantasztikus atmoszférájú meccset vívtunk, mindkét szurkolótábort dicséret illeti. Védekezésünk gyenge volt, sőt több, mint gyenge. Jó formában érkeztünk ide, ezért csalódott vagyok az eredmény miatt. Vissza kell találnunk arra az útra, amely a győzelmeinket eredményezte, akkor lehetünk ismét eredményesek.