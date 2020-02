Búcsúzott a Rákóczi a Magyar Kupától

Kettős vereséggel esett ki a Kaposvári Rákóczi FC a Magyar Kupából. A somogyi klub bár nagyot küzdött a Mezőkövesd Zsóry FC ellen, de ez csak a szépítésre volt elég.

Egygólos hátrányból vágott neki a Kaposvári Rákóczi FC a Magyar Kupa nyolcaddöntő visszavágójának. A somogyi zöld-fehérek szakmai stábja az előzetes várakozással ellentétben nem a fiatal játékosoknak szavazott bizalmat, hiszen alig egy-két helyen változott a kezdőcsapat a Budapest Honvéd elleni bajnokihoz képest.

Ezek alapján pedig a Rákóczinál komolyan számoltak ezzel a sorozattal. Az első percekben uralták is a mérkőzést a hazaiak, de az élvonal harmadik helyén álló mezőkövesdiek kezdtek kijönni a szorításból, s átvették a meccs irányítását. Az első komoly lehetőség is előttük adódott a játékrész derekán, de Dino Besirovic középre tett labdája mindenki előtt elsuhant, még a hosszún érkező Vajda Sándor előtt igaz, csak centikkel. A vendégek egyre többször kerültek oda Pogacsics Krisztián kapuja elé, jött is a hazai kispadról az utasítás: Waltner Róbert intette higgadtságra övéit. A Rákóczit két osztályból feljuttató mester viszont nemsokára bosszankodhatott, hiszen Pillár Róbert fejesgólja, melyet les miatt visszafújtak már jelezte, hogy a vendégek bizony győzni jöttek. A szünet előtti utolsó percekben meg is szerezték a vezetést, miután egy bal oldali beadást Pogacsics Krisztián ütött ki, pont az érkező Takács Tamás elé, aki öt méterről passzolt az üres kapuba.

A második félidőre nagyobb elánnál jöttek ki a kaposváriak. Szakály Attila jobb alsóba tartó remek lövése – melyre éppen odaért Szappanos Péter kapus – is jelezte, hogy a zöld-fehérek bizony nem adják fel, de a vendégek kapusa Vachtler Csaba szabadrúgásánál is nagy bravúrt mutatott be.

Az utolsó fél órában azonban eldöntötte a továbbjutás sorsát a Mezőkövesd, igaz, ehhez kellett Hadaró Valentin kiállítása és egy gyors vendég kontra. A kaposváriak bal oldali bekkje egy nagyon ígéretes kövesdi ellentámadást akadályozott meg, s begyűjtötte a második sárga lapját. A Rákóczi tíz emberrel is támadott, de így még jobban kinyíltak hátul a hazaiak, ezt pedig Berecz Zsombor jó átadása után Jurina Marin büntette meg. A bosnyák támadó a bal oldalon érkezett a kapu elé, majd állítgatás után a bal alsó sarokba gurított. Ezzel pedig megpecsételődött a Kaposvár sorsa. Azonban a hazaiak vesszőfutása ezzel még nem ért véget, hiszen Ádám Martin szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Berecz Zsombor váltotta gólra. A zöld-fehérek viszont az utolsó pillanatig küzdöttek, s Vachtler Csaba szabadrúgás-góljával legalább a szépségtapasz összejött számukra.