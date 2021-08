Budai Viktória sokat fejlődött az akadémián

Ezt ne hagyja ki! Karácsony szoci helyettese a luxusnyaralásával henceg (fotók)

Első szezonját játszotta végig a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely színeiben Budai Viktória, aki tavaly nyáron költözött Somogyba Székesfehérvárról. A tizenhat esztendős játékos a jövő egyik nagy ígérete, és a sportoló egyik legfontosabb célja, hogy mielőbb bekerüljön a helyi extraligás felnőtt együttes, azaz az 1. MCM-Diamant KNRC játékoskeretébe.

A 2004-es születésű röplabdázó, aki több poszton is letette a névjegyét az elmúlt hónapokban, az U21-es és az U19-es döntőn is ott volt a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely csapatában, korábban pedig az U16-os magyar válogatottban és a felnőtt NB II.-ben is pályára léphetett.

– Az általános iskolában kezdtem el megismerkedni közelebbről a röplabdával, és eleinte csak teljesen hobbiból csináltam – emlékezett vissza a kezdetekre a tizenhat éves Budai Viktória. – Később, amikor Fésüs Irén jött az iskolába, nála tanultam meg az alapokat, és valójában azt is, hogy mi az a röplabda. Vele volt eddig a legtöbb sikerem és persze több válogatott csapattársam is volt, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy tovább tudjak fejlődni. Az eddigi legnagyobb sikerem az volt, amikor feljutottunk a női röplabda NB I.-be a Székesfehérvári MÁV Előre együttesével, és arra is szívesen emlékszem vissza, hogy aktív résztvevője lehettem sok korosztályos döntőnek.

Az elmúlt másfél szezonban sok minden történt a fiatal tehetséggel, s ezalatt két mérföldkő, egészen pontosan két váltás is volt az életében.

– Még tavaly két váltásnak is részese lehettem – tette hozzá Budai Viktória, – az egyik Fehérváron volt, amikor edzőváltás történt, ami nehéz volt számomra, ugyanis a nevelőedzőmtől, Fésüs Iréntől kellett búcsúzni. A második pedig tavaly nyáron, amikor hívtak a somogyi megyeszékhelyre. Ezt úgy éltem meg, hogy tiszta lappal kezdhetek egy új városban, új csapattal és egy új edzővel. Ennek a váltásnak örültem, mert reméltem, hogy itt tovább fogok fejlődni, mert ez nagyon fontos számomra. A csapattal mindig nagyon jól éreztem magam, nagyon befogadóak és látszik rajtuk, hogy egy jó közösség, s ezzel segítettek, hogy könnyen menjen a beilleszkedés. A szezonban az edzések jól mentek, jó hangulatú volt mind egytől egyig, a játék pedig meccsről meccsre jobban ment, és a döntőkön ez látszott is a csapaton és az én teljesítményemen is.

Budai Viktória a következő szezontól azt várja, hogy az edzéseken és a mérkőzéseken a maximumot tudja nyújtani. A nyara eddig jól alakult, mert sokat van a szeretteivel, a barátaival. – Természetesen a röplabdát sem hanyagolom, de nagyobb figyelmet kap most a fizikumom felépítése – mondta amolyan zárszóként a fiatal röplabdázó.

Fotó: M. P.