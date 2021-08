Cipf beállása egy pontot ért a Siófoknak

A hátrányból felállva ikszelt a bajnoki címre is esélyes diósgyőriekkel a BFC Siófok, mely elégedett lehet az eredménnyel, miután a vendégek a hajrában kétszer is a kapufát találták el. Úgy tűnik tovább tart a siófoki átok a diósgyőrieken, akik 1999 nyara, a napfogyatkozás óta nem nyertek a Balaton fővárosában!

Alaposan feladta magának a leckét a BFC Siófok, mely már szinte a kezdés után hátrányba került; Németh jobb oldali szöglete után a hosszú oldalon Bárdos tette középre a labdát, amit Horváth a hálóba perdített. Innen kellett felállniuk, erre a legnagyobb esélyük az első félidőben Szakály szöglete után volt, melynél a berobbanó Polényi ajtó-ablak helyzetben nem találta el a kaput! Ezt leszámítva a piros-fehérek kényelmes tempóban játszva biztosan őrizték az előnyüket, nem tudtak ugyanis nyomást helyzeni ellenfelükre Szakály Dénesék.

A szünet után már lényegesen nagyobb tempót diktáltak a házigazdák köszönhetően Domján edző változtatásinak, melyet köszönhetően labdarúgói többször és gyorsabban értek fel a miskolci kapu elé, ahol már komoly védőmunkára késztették Hegedűséket. Cif, Kiss Balázs, Varga és Polényi elfutásai sok zavart okoztak, így nem érdemtelenül egyenlítettek a sárga-kékek az épp cserként beszálló Cipf révén, akik jobbról hozta befele a labdát, majd kilőtte a jobb sarkot!

Ez persze Kondás Elemér csapatának is ébresztőt fújt, hisz a Kissék vehemenciájából kiindulva akár egy verség is kinézett nekik. Az egyenlítés után négy perccel Cipf kiugratását követően például Kiss nem teker csúnyán a kapu mellé nagy helyzetben, ez akár be is következhetett volna… A Diósgyőr persze nem véletlenül bajnokesélyes, felvették a kesztyűt, rendezték soraikat, sőt meg is nyerhették volna ezt a bajnokit, hisz kétszer is a kapufa mentette meg a balatoniakat! Az elsőnél Szmola kibokszolt labdáját rúgta vissza kapásból, 22 méterről Oláh a felső lécre (85.p), majd a lefújás előtt közvetlenül Jurek találta el a bal kapufát (93.p). Erre mondják, hogy egy jó kapusnak szerencséje van, de meg kell jegyezni azért Szmola is benne volt a pontszerzésben, hisz hátrányban Könyves (19.p), illetve Jurek lövésénél (71.p) is nagyot védett. Jagodicsnak is több remek mentése akadt, Varga remekül teljesített bal oldali védőként és Kiss Balázs is rengeteg munkát tett bele ebbe a mérkőzésbe, ahogy Cipfnek is kijár a dicséret, ráadásul remek gólt szerzett!