Csak a továbbjutás lehet elfogadható a Rákóczitól

Az ASR Gázgyár otthonában vívná ki a továbbjutást a MOL Magyar Kupa hetedik fordulójában a Kaposvári Rákóczi FC, amely szerdán 12.30 órakor lép pályára a fővárosban.

A budapesti első osztályban, azaz a BLSZ I.-ben szereplő ASR Gázgyár ellen nem lehet más célja a MOL Magyar Kupában a Kaposvári Rákóczi FC csapatának, mint a továbbjutás.

– A Magyar Kupával mindig is úgy van az ember, hogy ameddig lehetősége van, jusson el – mondta Várhidi Péter, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Ezt erősen befolyásolja a sorsolás, ami ebben a fordulóban több szempontból is kedvezett nekünk, így alapvető, hogy tovább kell jutnunk. Az egyik szempont, hogy nem egy, hanem két osztállyal lejjebb szereplő ellenfelet kaptunk. A másik pedig az, hogy azok is lehetőséget kaphatnak, akik eddig kevesebb szerephez jutottak, hiszen lehetett látni a legutóbbi mérkőzésünkön, hogy elforgácsolódtunk. Több játékos sem volt topon, így rotálnunk kell.

Egy meccs dönt

Az ASR Gázgyár csapata a közel száz éves történelme során nem szerepelt még az élvonalban, de a másod- és a harmadosztályban már számtalan alkalommal pályára léptek a gázosok. Ráadásul utóbbi bajnokságban a Kaposvári Rákóczival is találkozott. Ehhez azonban közel nyolcvan évet kell visszalapozni a sportalmanachban, egészen az 1941/1942-es szezonig, amelyben a somogyiak első helyen jutottak fel a másodosztályba. A Gázgyár otthonában azonban öt-háromra kikaptak, míg a cukorgyári gödörben három-kettőre nyertek. Most csak egy mérkőzést vívnak egymással a felek, s amennyiben a rendes játékidőben nem bírnak egymással, úgy kétszer tizenöt perces hosszabbítás következik. Ha ez sem vezetne eredményre, akkor öt-öt büntetőrúgás dönt arról, hogy mely csapat jut tovább a kupában a legjobb 64 együttes közé.