Csákváron is átrobogott a Waltner expressz

Ha egy üzlet beindul; Waltner Róbert irányítása mellett egymás után harmadik győzelmét is begyűjtötte a BFC Siófok, ráadásul ezúttal a mumusnak számító Aqvital FC Csákvárral szemben, melyet öt év és kilenc nyeretlen összecsapás után sikerült újra megverni! Négy bajnokin kilenc pont a mérlege az új szakvezetőnek, ami megsüvegelendő teljesítmény.

Az eredmény szoros találkozót sejtetett, ám egy gólnál lényegesen nagyobb különbség volt a két együttes közt! A Balogh szöglete utáni Elek fejessel vezető balatoniak rengeteg ziccert rontottak, különösen a második játékrészben játszottak nagy fölényben, ám vagy nem találtak kaput, vagy Markek védett hatalmasakat: a legnagyobbat, amikor Elek egy az egyben vezethette rá a Majortól neki odapasszolt játékszert! A mindent eldöntő második hazai gól végül egy Nándori baki után esett, aki nem tudott felszabadítani Kiss Balázs elől, az utóbbi pedig balról bevezetve a labdát a kapu előterébe nagy gólt lőtt. Remek egyéni teljesítmény volt a már utánpótlás válogatott védőtől, akinek ez már hatodik találta volt a szezonban, aki Balogh Benitóval a balatoniak legeredményesebbje.

A megkönnyebbülés helyett viszont kapkodóvá, idegessé váltak a házigazdák, pedig nem volt rá okuk, ráadásul Papp Milán sérülése miatt még emberelőnybe is kerültek a rendes játékidő vége előtt hat perccel! A csákváriak mégis szépítettek a remekül beszálló Vörös védők mögé belőtt mélységi passza utáni Baracskai góllal, aki mielőtt a hálóba gurított még az elő kifutó Hutvégnert is kicselezte, akinek 337 perc után vették be újra a kapuját. Kár ezért a gólért, mert egy szabadrúgást kivéve, melynél Madarász a kapufát találta el az első félidőben semmi veszélyt nem jelentettek a vendégek a balatoni kapura.

A siker értékét növeli, hogy a vasárnapi csabai találkozóhoz képest mindössze egy helyen változott a kezdő, melyben debütált a Honvéd fiatalja, a 19 éves Tóth-Gábor. Úgy tűnik, Kecskésék azonban bírják a tempót, ami kell is, hisz a hétvégén megint egy fontos találkozó vár rájuk a Szentlőrinc SE ellen.

– Az első félidőben jól játszottunk, eljutottunk egy kapufáig sajnálom, hogy ott nem sikerült kiegyenlítenünk – értékelt Visinka Ede, a Csákvár szakvezetője. – A második félidő alapján megérdemelten nyert a Siófok, mert nem találtuk a játék ritmusát, ekkor éreztük meg igazán a hiányzóink rutinját. – Jó iramú találkozón a helyzeteink alapján megérdemelten sikerült legyőznünk egy egyébként jó együttest – tette hozzá Waltner Róbert, a BFC Siófok trénere. – Ezen az úton kell tovább menni, motiváltan, fegyelmezetten, alázattal.