Családoknak szerveztek sportnapot a Városligetben

Kaposvárra érkezett a Magadért sportolj! sorozat, melyet a Magyar Szabadidősport Szövetség a város partnerségével rendezett a a Városligetben.

– A szabadidősportot szeretnénk népszerűsíteni a rendezvényeinkkel: három év alatt az ország 850 településén szervezünk sportnapokat – mondta Fodor András, a szövetség sportszervezője. – Ezekből nyolcszáznyolc félnapos, a többi pedig nagyszabású esemény, melyek kifejezetten családoknak szólnak, mint például a kaposvári is. Több lehetőséget is kínálunk a mozogni vágyóknak, így ha valaki lát egy olyan sportágat, melyet még nem próbált, akkor azt itt megteheti. A célunk, hogy egyre többen mozogjanak, hiszen ma Magyarországon a felnőttek hatvan százaléka mozgásszegény életmódot folytat és többek között ezért is van szükség ezekre a rendezvényekre.

A Városligetben ki lehetett próbálni az evezős ergométert, a goldsprintet, a teqballt, a dartsot és a petanque-ot is. – Itt van velünk Zsolnai Sándor, aki a kerekesszékes vívás rejtelmeibe avatja be az érdeklődőket, s ez általában a gyermekek körében népszerű – tette hozzá Fodor András. – A goldsprint és az evezős ergométer is mindig nagy sikert arat, hiszen versenyezni lehet egymással, így a párosok jó hangulatban mérhetik össze erejüket és állóképességüket.

Ottjártunkkor éppen egy népes hölgykoszorú melegített a nagyobb feladatokra, két fiatalember az evezős ergométeren mérette meg magát, egy labdarúgópalánta épp egy kispályás-focikapura lőtt célba és a teqball-asztalon is pattogott a labda.