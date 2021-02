Csodacsapattal csatázik a Diamant a Challenge-kupában

A román C.S.M. Volei Alba Blaj otthonában lép pályára szerdán 18 órakor az 1. MCM-Diamant KNRC a női röplabda Challange-kupa elődöntőjében, a visszavágót március 3-án 18 órakor rendezik a Kaposvár Arénában.

A kaposvári sportbarátok nagy örömére a város női röplabdacsapata olyan dolgokat vitt véghez az elmúlt években, amiket korábban még soha. Február 24-én 18 órakor pedig jöhet az újabb nagy, nemzetközi kihívás.

A lányok történelmet írtak azzal, hogy tavaly tavasszal bejutottak a legjobb négy közé a bajnokságban (igaz, nem hirdettek végeredményt a járvány miatt), a most zajló szezonban pedig előbb az elődöntőig jutottak a Challenge-kupában, majd ugyancsak történetük során először, a címvédő Vasas elleni párharc végén, bejutottak a legjobb négy közé a Magyar Kupában. Máris itt az újabb nagy kihívás: az 1. MCM-Diamant együttese február 24-én, Marosvásárhelyen, március 3-án pedig a Kaposvár Arénában lép pályára a harmadik számú európai kupasorozat elődöntőjében a román C.S.M. Volei Alba Blaj ellen.

Igazi csoda, amit az ellenfelük véghez vitt az elmúlt tíz évben. Balázsfalva büszkeségét 2011-ben alapították, és az együttes az azóta eltelt csekély időben ötször nyert román bajnoki címet, két alkalommal Román Kupát, 2018-ban Bajnokok Ligája-döntőt(!) játszhatott, egy évvel később pedig a CEV-kupában is a fináléig jutott. Nem vitás, az Európa-szerte magasan jegyzett társaság idén a Challenge-kupában szeretne a lehető legtovább eljutni.

A román egyesületet tudatosan építették fel az elmúlt évtizedben, Balázsfalva városa és az Alba Megyei Tanács mellé felzárkóztak a térség legnagyobb cégei is, és a befektetés meghozta az áttörést, a nagy sikereket és ezzel együtt az ismertséget és az elismertséget is. A mintegy 20 ezer lakosú város női röplabdázói az elmúlt években a kontinens legnagyobb sztárjait láthatták vendégül, és jelenlegi csapatuk is igen erős. A keretben a román és szerb válogatottak mellett orosz és olasz játékos is található, és itt játszik a nyár óta a magyar válogatott egyik feladója, Bleicher Réka is.

Az együttes vezetőedzője az ötvenhét esztendős szerb mester, Darko Zakocs, aki 2014 óta dolgozik ebben a klubban, és páratlan eseménysort tudhat a magáénak. A románok ezen a hétvégén Kolozsváron, a Román Kupában szerepelnek, és biztosak lehetünk abban, hogy esélyesek a végső sikerre is. 2019-ben egyébként éppen a balázsfalvi alakulat nyerte meg a trófeát, tavaly viszont a járvány miatt nem rendezték meg a Román Kupát.

Az Alba Blaj ellen pályára lépni tehát mindenképpen nagy dolog lesz a feltörekvő kaposvári hölgykoszorú számára, és ne feledjük: bármilyen eredmény is születik majd szerdán este, Marosvásárhelyen (itt játsszák majd le a mérkőzést), minden a kaposvári visszavágón dől majd el, március 3-án szerdán 16.30 órától az Arénában.

A továbbiakban sem várnak könnyű napok, hetek az együttesre. Hiszen vasárnap 19 órakor az MTK Budapest otthonában lépnek pályára a női röplabda Extraliga negyeddöntőjének második összecsapásán a lányok, mint ismert az első meccset a kaposváriak nyerték, s a továbbjutás az egyik fél harmadik sikeréig tart. Majd március harmadikán jön a Challenge-kupa visszavágó az arénában, utána pedig, március hetedikén a fővárosiak elleni harmadik felvonás következik a somogyi megyeszékhelyen.

Március 13-án és 14-én rendezik a K&H Magyar Kupa négyesdöntőjét a budapesti Ludovika Arénában. A Diamant szombaton 19 órakor a Békéscsaba ellen játszik, s ha nyer, akkor másnap 19 órakor a fináléban lesz érdekelt. Ha kikap, akkor az UTE–Nyíregyháza párharc vesztesével csap össze vasárnap 16 órakor a bronzéremért.

Teher nélkül lépnek pályára Marosvásárhelyen Király-Tálasék

– Túl vagyunk két videózáson, s még lesz kettő, de azt már most le tudtuk szűrni, hogy nagyon jó, tapasztalt és nemzetközi rutinnal rendelkező játékosok alkotják az ellenfelünk játékoskeretét – fogalmazott Király-Tálas Zsuzsanna, az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapatkapitánya. – Viszont a mi csapatunkban is kiváló röplabázók vannak. Összességében nem nekünk áll a zászló, így teher nélkül tudunk majd pályára lépni, ami úgy gondolom, kicsit más szintre emelheti a játékunkat és megmutathatjuk azt, mire vagyunk képesek.

– A magyar bajnokságban többnyire mindenki minket akar megverni és ez ellen kell folyamatosan harcolnunk – tette hozzá a feladó. – Most viszont egy más szituáciába kerültünk, s lesz lehetőségünk új dolgokat kipróbálni, valamint lemérhetjük azt is, hogy egy ilyen szintű együttes ellen, mit tudunk elérni.

Király-Tálas Zsuzsanna szerint az egyik döntő faktor a nyitás lesz.

– Ha jó szervákkal le tudjuk egyszerűsíteni a játékukat, akkor lesz keresnivalónk Romániában – hangsúlyozta a röplabdázó. – Illetve fel kell pörögnünk, mert, ha megfelelő hőfokon égünk, akkor megállíthatatlanok vagyunk.