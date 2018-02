Csodát tettek a röpis lányok: megverték a Nyíregyházát

A Jászberényi RK után a nyolc (!) külföldi légióst a soraiban tudó, bajnoki döntőbe pályázó Fatum-Nyíregyháza együttesét is legyőzte 3–1 arányban a Zarka Péter vezette 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem társulata, ami azt jelenti, hogy hazai pályán veretlenek a legjobb hat csapatot tömörítő felsőházi rájátszásban.

Furcsa ezt írni, de mintha kellően tisztelhették volna kaposvári ellenfelüket a jóval esélyesebb nyíregyháziak. A bajnoki előtt egy nappal már eljöttek Kaposvárra, s pénteken este a Kodály iskolában, a meccs napjának délelőttjén pedig a Gépészben tréningeztek.

A nyitójátszma sokáig szoros volt, de – s ez a lényeg – rendre a házigazda kaposváriaknál volt az egy-két pontos előny. A szett második felében aztán ellépett öt ponttal nyírségi ellenfelétől az 1. MCM-Diamant, amit már egészen a végéig megőrzött. A brazil Debora Ribeiro Araujo, a szerb Nevena Iricanin és Horváth Alexandra alkotta tengely feltartóztathatatlan volt, a publikum pedig olyan megoldásokat láthatott, amelyek nyomán még a legkényesebb röplabdabarátok is elégedetten csettintenek.

A folytatásban is hosszú, látványos labdameneteket láthatott a nézősereg. A második felvonásban végig a vendégek diktálták a tempót, s elsősorban a venezuelai Nelmaira Valdez jeleskedett. A Fatum-Nyíregyháza nyolc légiósa közül egyébként négyen a kezdőcsapatukban kaptak helyet, másik két külföldi játékos pedig csereként érkezett.

Érezhető volt, hogy aki a sorsdöntő harmadik játékrészt behúzza, az nyeri a meccset is. Ekkor ismét az elképesztő elánnak küzdő hazaiak vették át az irányítást. Fábián Fanny – aki ha kellett, ásszal kínálta meg az ellent, más alkalommal irgalmatlanul „betakarta” az ellenfelét – mesterien fogta össze a csapatát, a liberó Csitári Virág számára nem volt elveszett labda, Leidgeb Noémi a hálónál jeleskedett, s a csapatkapitány Sitkey Mariannt felváltó Harmath Zsófia is roppant fontos pontokat szorgoskodott össze. A Nyíregyháza többször is egyenlített, a hajrában pedig a vezetést is átvették. 20–22 állt az eredményjelzőn, amikor Nevena Iricanin került a nyitósarokba, a szurkolók pedig kisebb csodának lehettek a szemtanúi: a szerb játékos ugyanis csak akkor jött el onnan, amikor már vége volt a szettnek…

A negyedik játszmában egy láthatóan megroggyant nyírségi együttes jött fel a pályára, s benne volt a pakliban, hogy a hazaiak irgalmatlanul padlóra küldik őket. A kaposváriak mosolyogtak, élvezték a játékot, a háló túloldalán pedig jobbára csak küszködtek, kínlódtak. Pontosak voltak a támadások, hatásosak a blokkok – Horváth Alexandráék közben folyamatosan a vendégek szerb ütőgépét, Tatjana Maticsot nyitották –, a 91. perces ütközet végére pedig a karmester Fábián Fanny szépségdíjas ásza tett pontot.

A meccs végén a hálás szurkolók helyükről felállva ünnepelték a csodás és felejthetetlen estét varázsoló 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem társulatát. Öröm volt látni azt is, hogy bár pályára nem került, de ott volt már a cserék között a decemberben súlyos térdműtéten átesett Háfra Dominika.

A jövő héten szombaton szintén 17 órakor a bajnoki címvédő és Magyar Kupa-győztes Linamar-Békéscsabai RSE lép fel a somogyi megyeszékhelyen. Egyre többen teszik fel a kérdést: vajon folytatódik-e a kaposvári női röpis csoda?

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem–Fatum-Nyíregyháza 3–1 (20, –16, 22, 17)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 450 néző. V.: Adler, Bátkai-Katona.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Fábián F. (3), Iricanin (16), Sitkey (1), Horváth A. (15), Araujo (15), Leidgeb (12). Csere: Csitári V. (liberó), Harmath (5). Vezetőedző: Zarka Péter.

Fatum-Nyíregyháza: G. Francesco (3), Matics (11), Kalotai (7), Villám (10), Valdez (20), Rutarová (1). Csere: Tóth F. (liberó), Kalicanin (12), Kotormán (–), Imreh-Varga (1). Vezetőedző: Horváth András.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–5, 10–8, 15–13, 20–15, 25–20 (24 perc).

2. játszma: 0–3, 2–5, 6–10, 8–15, 10–20, 14–21, 15–24, 16–25 (21 perc).

3. játszma: 2–0, 2–3, 5–5, 9–5, 9–9, 10–9, 10–10, 13–10, 14–14, 18–20, 20–20, 20–22, 25–22 (26 perc).

4. játszma: 2–0, 2–1, 5–1, 5–3, 8–3, 10–7, 15–8, 20–11, 20–14, 25–17 (20 perc).

Zarka Péter: – Akárcsak a Jászberény ellen, az elszántságunk, akaratunk és a jó mezőnymunkánk ismét győzelmet ért.

Horváth András: – Nagyon gyatrán kezdtük a meccset, de a második szettben tudtunk korrigálni. A harmadik játékrészben aztán a lelkes hazaiak kizökkentettek bennünket a ritmusból, s innentől kezdve már nem volt visszaút.