Csoportelsőként nyolcban a Siófok

Letudták a kötelezőt, a csoport utolsó fordulójában egy gyengébb első félidő után bedarálta román ellenfelét a Siófok KC, mely címvédőhöz méltón veretlenül, csoportgyőztesként jutott az EHF kupa kieséses szakaszába, a legjobb tizenhat közé.

Nem sok izgalmat ígért a találkozó, hisz a hazája bajnokságában csak kilencedik román együttes tavaly novemberben nyert legutóbb, tíz sikertelen találkozóval a hátuk mögött, egy foghíjas kerettel ékezett Siófokra. Ehhez képest mintegy huszonöt percig jól tartották magukat, igaz ez elsősorban nem nekik volt köszönhető… – Az első félidőben nagyon lassan játszottunk támadásban, nehézkesen járattuk a labdát – ismerte el Moen Tor Odvar, az SKC edzője a lefújás után. Mondjuk úgy „félgőzzel” mentek tanítványai ebben a játékrészben, akik közül Szikora Melinda a lefújás után némi önkritikával meg is jegyezte, többet érdemeltek volna a nézők… Nehéz persze egy ilyen találkozóra felpörögni egy olyan időszakban, amikor egymást érik a mérkőzések. A dicséret azonban mindenképp kijár Szikoráéknak, hisz veretlenül hozták le ezt a csoportkört, mindent egybevetve a téli szünet után ez volt egymás után a tizenkettedik veretlen mérkőzésük. Az EHF kupában idei sorozatában pedig címvédőhöz méltón teszik a dolgukat.

A félidei előnyt az utolsó öt percnek köszönhetik a balatoniak, akik – egygólos vezetésük után (11-10) – ezt a periódust 4-2 arányban meg tudták nyerni. A szünet után aztán Kobeticék elérték az üzemi hőfokot és a negyvenkettedik percben már kilenccel vezettek (24-15) lezárva ezzel a mérkőzést, melynek második félidejében a két beálló, Drabik és Jezic is háromszor vette be a román kaput. A találkozón azonban nem ők, hanem a szélsők vitték a prímet támadásban, hisz Such és Aousten is hat-hat gólig jutott. A francia szélsőnek ebben a sorozatban ez volt a gólok számát tekintve a legjobb mérkőzése, eddig a Podravkának, illetve a Nentesnek dobott ötös volt tőle a legtöbb. Ennyire eredményes utoljára tavaly januárban volt Aoustin, amikor hetet szórt a Kiss Szilárd Sportcsarnokban a svéd Sävenhofnak!

A téli szünet után remek formába lendült Suchtól is ez volt a csúcs ebben a kupaszezonban a dán Kobenhavnak hazai pályán dobott négy után! Such a hatból négyet az első félidőben szerzett, amivel Kobetic társaságában csapata legeredményesebb játékosa volt ebben a játékban még döcögő harminc percben!

Míg a Cisnadiei pont nélkül hatból hat vereséggel zárt, addig a balatoniak csoportelsőként várhatják a sorsolást, ami azt jelenti, hogy a visszavágót hazai pályán játszatják a legjobb négy közé jutásért.