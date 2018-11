Dánok állították meg a RÖAK Kaposvár párosát

Lezajlottak a selejtezők az év utolsó európai strandröplabda World Tour-versenyén, a szlovéniai Ljubljanában. Öt párosunk közül az új párosításban itt bemutatkozó Benkő Balázs és Hajós Artúr két győzelemmel a főtáblára kerülést is kiharcolta, de két másik párosunknak is sikerült mérkőzést nyernie.

A nőknél ez a RÖAK Kaposvár színeiben szereplő Lutter Liza, Szombathelyi Kitti duónak sikerült a győzelem a horvát Rosko, Ovcina kettős ellen, akiket döntő szettben múltak felül. Magyar szempontból már az első játszma is jól alakult, 18–18 után azonban rövidzárlat következett, és az utolsó három pontot déli szomszédaink gyűjtötték be. A második játékrészben egyértelműen a kaposvári lányok irányítottak, és egymást érték a szép labdamenetek, a látványos megoldások.

A harmadik szettre maradt a döntés, ahol hiába vezetett már 14–11-re a magyar egység, csak a ráadásban sikerült kivívni az örömteli győzelmet. Lutter Liza, Szombathelyi Kitti újabb európai ranglista-pontokkal gazdagodott, és a nemhivatalos számítások szerint immár a harmadik helyen állnak a magyar rangsorban.

A selejtező első körében Czene Adrienn és Tátrai Nikolett az olasz Colombi, Breidenbach páros ellen két szettes vereséget szenvedett, míg Győri Pannát és Kovács Esztert a Legieta, Kaczmarek lengyel duó búcsúztatta, amely aztán a főtáblára is bejutott.

Lutter Liza, Szombathelyi Kitti a délutáni program részeként a selejtező második fordulójában is pályára léphetett, méghozzá a kvalifikáció első helyén kiemelt dán Sondergard, Windeleff kettős ellen. A Kaposváriak, akiknek egy emberként szurkolt a lelátón az időközben megérkező két testvér, Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra, valamint a férfi selejtezőben érdekelt négy magyar fiú, nagyszerűen kezdték a mérkőzést. Már 5–0-ra, majd 10–5-re is vezettek, aztán megtorpantak, a jó nevű ellenfél pedig pontról pontra közelített, és végül a maga javára fordította az eredményt. A második szett ugyancsak a dánoké lett, így végül a RÖAK az idén nyáron összeállt párosa elbúcsúzott a további küzdelmektől.

Ettől függetlenül lesz Lutter, Szombathelyi páros a pénteki küzdelmekben is, igaz Eszter és Szandra, akik egyből a főtáblán kezdhetik meg a küzdelmeket. Első ellenfelük a hazaiak fiatal párosa, Bulc és Zdesar lesz, akiket korábban legyőztek már, és az is biztos, hogy lesz még egy mérkőzésük este is.

A férfiaknál mindkét párosunk hozta az első meccsét: Hajós Artúr és Benkő Balázs a norvég Moen, Mohajer duó ellen nyert, míg Stréli Bence és Oláh Botond a lett Belerts, Aispurs párossal szemben diadalmaskodott. A sors úgy hozta, hogy a két magyar duó egymás ellen harcolhatott a főtáblára kerülésért. Ez most Benkőéknek sikerült, de a másik két fiú is küzdött becsülettel. A fiúk – akik ebben a felállásban tehát két meccsből kettőt nyertek és még játszmát sem veszítettek – a német Sowa, Stadie kettős ellen kezdenek majd.

