Dárdaiék jótékony célból csaptak össze a zamárdi csapattal

Zamárdi harmadosztályú bajnokcsapatával csapott össze a Dárdai Team a Balaton-parti településen egy jótékonysági gálameccs keretében.

Egy nemes cél érdekében, egészen pontosan a balesetet szenvedett Széll Kolett megsegítésére szervezett egész napos futballfesztivált Zamárdi, melynek csúcspontjaként a Dárdai Team lépett pályára a helyi együttes ellen, mely megnyerte a megyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Északi csoportját.

– Kolett családja Zamárdihoz kötődik, a nagymamája még most is itt él, az édesanyja is helybeli, itt dolgozik az egyik intézményünkben, így Kolett olyan, mintha a „mi gyermekünk lenne”, s úgy gondoltam, segíthetünk neki ezzel a rendezvénnyel – mondta Csákovics Gyula polgármester. – Már ősszel is szerveztünk egy gálameccset, s ahogy akkor, ezúttal is Dárdai Pálék első szóra igent mondtak. Örülök, hogy sokan kijöttek és az egyik helyi vállalkozó már a mérkőzés elején felajánlott ötszázezer forintot.

A város büszke lehet sportolóira, hiszen nemcsak a felnőttcsapatunk nyerte meg pontvadászatot, hanem az ifjúságiak is és a Fair Play-díj is a Balatoni-parti településre került. A labdarúgáson kívül is sok szép eredményt értek el a sportolóik.

– Mindig is támogattuk a sportot és örülök, hogy összekapták magukat a fiúk, hiszen amikor tavaly játszottunk a Dárdai Team ellen, akkor a kiesés utáni újjászervezett együttes lépett pályára, így nyilván nem volt olyan lelkesítő a hangulat, mint most – tette hozzá Csákovics Gyula. – Ezúttal azonban, a két bajnoki cím után, azt mondhatom, hogy azt az ígéretet, amit személy szerint én tettem a srácoknak, hogy a felsőbb osztályban való szereplést is támogatni fogja az önkormányzat, be fogjuk tartani.

Dárdai Pál, miután távozott a német élvonalban szereplő Hertha BSC kispadjáról, áttette székhelyét Zamárdiba.

– Nagyon sok visszajelzést kapok a zamárdiaktól, hogy nagyon közvetlen, kedves ember, bárkivel is találkozik a városban beszélget velük, elkészülhetnek a fotók és mindenkinek ad autogramot, aki kér – hangsúlyozta a polgármester. – Egyre inkább kötődik a településünkhöz, egyfajta nagykövetünk lett, tavaly pedig megválasztottuk a város díszpolgárának.

A mérkőzésen aztán nem kellett várni az első gólra, melyet némi meglepetésre a hazaiak szereztek, aztán pár percre rá jött az első csere is, Dárdai Pál ugyanis sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát. De így sem volt hiány nagy nevekből, hiszen többek között Vincze Ottó, Kovács Zoltán, Csoboth Kevin, Szélesi Zoltán, valamint Dárdai Pál fiai: Dárdai Márton, Dárdai Bence és Dárdai Pál is rúgta a bőrt a zamárdi gyepen.

– A foci egy óriási szenvedély, egyetlen dolgot nehéz elfogadni, már nem úgy megy, mint régen – felelte kérdésünkre a szünetben Vincze Ottó, aki a Ferencvárossal 1995-ben bejutott a Bajnokok Ligájába, s a svájci Grasshopper elleni két csodálatos góljával örökre beírta magát a Fradi történelmébe. A tavalyi gálameccs óta nem sokat játszottam, mert fáj mindenem, így egészségkímélő üzemmódban nyomom, de óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetek, ilyen kiváló futballisták között. A szívem és a fejem még vinne előre, de a lábaim már nem.

Amikor felvetettük, hogy szívesen láttunk volna az első félidőben egy olyan bombát, mellyel a zürichi csapatot szomorította csak annyit felelt nevetve; van még hátra egy félidő.

S hogy mennyi lett a számszerű végeredmény, erre Vincze Ottó szavaival válaszolunk: – teljesen mindegy, ki nyer, itt tényleg csak és kizárólag a játék a fontos.

Egy biztos, aki ott volt a gálameccsen, olyan labdarúgó-egyéniségeket láthatott, akire méltán büszke a nemzet.