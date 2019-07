Disztl Lászlót nevezték ki vezetőedzőnek

A pro licenccel rendelkező Disztl László lett az élvonalba jutott Kaposvári Rákóczi FV vezetőedzője. Az 57 éves szakember korábban dolgozott már Somogy megyében, hiszen az NB II.-es BFC Siófok csapatát irányította.

Disztl Lászlót nem kell különösen bemutatni a magyar labdarúgás szerelmesinek. A korábbi kiváló labdarúgó ugyanis számos kiemelkedő eredményt ért el ebben a sportágban. Testvérével, Péterrel együtt került Bajáról Székesfehérvárra, ahol mindketten részei voltak a Videoton nagy UEFA-kupa menetelésének. Ezt követően a Budapest Honvéd csapatához igazoltak, ahol két magyar bajnoki címet is bezsebelhettek, majd Disztl László Belgiumban folytatta pályafutását. A védő itt is szép sikereket ért el, hiszen két bajnoki aranyig és egy kupagyőzelemig menetelt az FC Bruges csapatával. Továbbá szerepelhetett a KEK-ben és a Bajnokok Ligájában is. A magyar válogatottban 1984 és 1993 között 28 alkalommal lépett pályára és egy gólt szerzett. Tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon részt vevő csapatnak.

Disztl László az edzői diplomáját Belgiumban szerezte meg. 1995-ben kezdett el dolgozni a székesfehérvári utánpótlásban, majd később a felnőtt csapat edzője lett. 1999 és 2000 közt Zalaegerszegen vállalt munkát. Majd volt a Veszprém, a BKV Előre és a Mór edzője, valamit dolgozott az MTK utánpótlásánál is. 2005-ben tért vissza Székesfehérvárra, ahol vezette az utánpótlást, majd a második csapatot is. Vezetőedzőként legutóbb a szintén somogyi BFC Siófoknál tevékenykedett.

Az öt év után ismét élvonalba jutó Kaposvárt a folytatásban továbbra is Waltner Róbert irányítja majd, de Disztl László számos tapasztalattal, tanáccsal, ötlettel tudja segíteni kollégáját. Waltner Róbert négy éve van az edzői pályán, ezalatt számos sikert ért el, hiszen a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatával megnyerte a korosztályos bajnokságot, majd a felnőtt csapatot előbb a másod-, majd az első osztályba vezette fel. A még fiatal, 41 szakember ez idő alatt végezte el az A licences edzői tanfolyamot, ami a jelenlegi szabályok értelmében a másodosztályig elég a vezetőedzői pozíció betöltésére. Az ambiciózus szakember természetesen nem áll meg, s amint indul, beiratkozik a pro licences képzésre.