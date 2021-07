Domokos Edmond jól küzdött a vb-válogatón

Ezt ne hagyja ki! Grillezni jók Karácsony villamosai

Budapesten a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián rendezték a kadet 16-17 évesek kötöttfogású világbajnoki válogatóját. A Szigetvári Birkózó Sport Egyesület versenyzője, a darányi Domokos Edmond kitűnően helytállt; megnehezítette a győztes dolgát is, és végül az 55 kilósok között a 3. lett. A körmérkőzéses versenyen 2-2 győzelmet és vereséget könyvelt el. A nagyszerű testi felépítésű soltvadkerti Rafael Dániellel szemben az első menetben még 2-0-ra vezetett Domokos, de riválisa fordított és első helyet, illetve világbajnoki részvételt harcolt ki.

Edmond klubtársával, a szintén darányi Szokol Leventével mindent megtesznek a sikerért, nagyon motiváltak a KIMBA tanulói, rengeteget fejlődtek, főként fejben, de technikailag is már nagy dolgokra képesek. Szüleiktől minden segítséget megkapnak, komoly anyagi áldozatot hoznak értük. Edmond egyhetes dorogi edzőtábor után most a KIMBA kéthetes szentesi edzőtáborába vonul Leventével egyetemben, s ott pallérozódnak.

A világbajnokságra készülő társaik felkészülését is segítik. Megtudtuk, a nyáron heti két edzéssel készülnek szigetvári klubjukban. Augusztus két-három hetét alapozással töltik, a koronavírus okozta lemaradást pótolni kell. Szokol Levente első éves juniorként jövőre is ebben a korosztályban szerepelhet. Próbálkoztak eredeti súlycsoportjánál eggyel lejjebb, amikor is közel 11 kilóval csökkentette testsúlyát, de a mezőny ott sem volt gyenge. Ezért úgy döntöttek, hogy a jövőben a 87 kg-osok között lép majd szőnyegre, persze ebbe a kategóriába bele kell még erősödnie… A felnőtt kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya Módos Péter, az utánpótlás koordinátora is egyben, így testközelből segítheti szakmai tanácsokkal a tehetséges birkózókat. Az akadémián, illetve a klubjukban is képzett edzők kezei alatt dolgozhatnak, fejlődhetnek. A fővárosban az olimpiai ezüstérmes Fodor Zoltán mellett Cifferszky Ákos, míg Szigetváron ifjabb Módos Csaba és Németh Zsolt egyengeti a két darányi fiatal sportpályafutását.

Valamennyien állítják, hogy kemény munka, kitartás kell ahhoz, hogy idővel beérjenek, illetve kiugró eredményt „hozzanak” a ma még utánpótláskorú versenyzők hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt.