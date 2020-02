Duplázna a Munkácsy

A pénteken rajtoló, hazai rendezésű V–VI. korcsoportos (középiskolás) országos diákolimpiai röplabdadöntő előtt a kaposvári együttesek mestereit faggattuk a várható esélyekről.

Simonné Kutas Zita (az 1977-es finnországi Európa-bajnokságon bronzérmes, ugyanabban az évben a Világ Kupán pedig negyedik volt, a Munkácsy leány csapatával korábban összesen 13-szor volt diákolimpiai bajnok): – Mi vagyunk a címvédök, s mindenki a bajnokot szeretné legyőzni. Hogy itthon játszhatunk, abból előnyt tudunk kovácsolni, de ugyanakkor hátrányt is jelent(het). Ha be tudjuk magunkat verekedni a legjobb négy közé, akkor ott már minden előfordulhat.

Várszeginé Pálfy Marianna (2000-ben ezüstérmet, egy évvel később pedig bronzérmet szerzett a diákolimpián a Munkácsy csapatával): – Szeretnénk ott lenni a mezőny első felében. Egy éremnek azért nagyon tudnék örülni…

Gaál Csilla (a Táncsics mestereként többször is felállhatott a dobogóra): – Most erre mit mondjak? Újoncok vagyunk, abszolút nem ismerjük a mezőnyt. Egyébként már annak is nagyon örülünk, hogy a Munkácsyt kétszer verve jutottunk az országos diákolimpiai döntőbe.

A somogyi (fő)szereplők:

A címvédő Munkácsy Mihály Gimnázium csapata: Tóth Máté, Jámbor Dávid, Fenyő Balázs, Fenyvesi Barnabás, Szabó Ármin, Együd Ádám, Eördögh Bálint, Károly Gergő, Szente Barnabás, Garami Péter, Dömötörfi Ádám, a felkészítőjük Várszeginé Pálfy Marianna.

Csak érdekességként: Tóth Máté, Jámbor Dávid, Fenyő Balázs, Fenyvesi Barnabás, Szabó Ármin, Károly Gergő és Szente Barnabás tagja volt tavaly a diákolimpiai bajnok Munkácsy csapatának.

A Táncsics Mihály Gimnázium csapata: Tóth Jázmin, Gara Janka Éva, Fadgyas Noémi, Deák Sára Rita, Vajda Virág, Balogh Boglárka, Zana Fanni, Embersics Alíz, Horváth Gréta, Pácsonyi Petra, a felkészítőjük Gaál Csilla

A címvédő Munkácsy Mihály Gimnázium délben a kecskeméti Katona József Iskola ellen mutatkozik be a Kodályban, majd a második meccsük a Táncsicsban lesz 16 órakor a Sümeg ellen. A szombati napot szintén délben és ugyancsak a Kodály iskolában kezdik a Tatabánya ellen.

Az újonc Táncsics Mihály Gimnázium mindegyik meccsét a Táncsicsban játssza. Ők 10.30 órakor kezdenek a Nyíregyháza ellen, majd 14.30 órakor a Balatonfüreddel folytatják, szombaton 10.30 órakor pedig a Békéscsaba lesz a ellenfelük.