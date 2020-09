Edzője és csapatkapitánya nélkül kikapott a Siófok KC

Nagy meglepetésre öt góllal kikapott a DVSC Schaeffler otthonában a Siófok KC női kézilabda NB I. hetedik fordulójában.

Nem a legjobb előjelekkel várhatta a mérkőzést a Siófok KC, hiszen nem tartott a csapattal Bent Dahl, miután a norvég mesternek beteg lett a felesége, s ezért azonnali hatállyal hazautazott. Nem volt ott az utazókereten a csapatkapitány, Nerea Pena sem, a spanyol irányító egy családi tragédia miatt hazautazott Spanyolországba, de hiányzott a sérült Tóth Gabriella és Mazák-Németh Csilla is.

A DVSC nagyon rosszul kezdte a pontvadászatot miután kikapott a Mosonmagyaróvártól és a Kisvárdától, de aztán fokozatosan magukra találtak a hajdúságiak, így bizakodva várhatták a balatoni együttes elleni összecsapást.

Nem kezdte jól a mérkőzést az SKC, mely ekkor lassan és körülményesen kézilabdázott, de még így is egészen a 15. percig döntetlen volt az állás. Majd jött egy hétperces gólcsend, melyet Kiss Nikolett tört meg a 22. percben, de ekkor már 11–9-re vezetett a DVSC. Kovács Anna az első félidőben hat góllal terhelte meg a vendégek hálóját, miközben a somogyiak mindössze háromszor találtak be az első játékrész második felében.

A fordulás után a hazaiak Vámos Petra vezérletével, és többek között négy góljával egy 6–1-es periódussal nyitottak, így a 38. percben tízgólos különbség alakult ki a felek között. Ekkor egy pillanatra megtorpant Köstner Vilmos csapata, mely hét percen át gólképtelen volt, de ennek ellenére is csak 22–16-ra tudtak felzárkózni a siófokiak Andrea Kobetic góljaival. A hajrában egy pillanatra megcsillant a remény, hét perccel a vége előtt ugyanis Laura van der Heijden duplájával feljöttek négyre a balatoniak. A DVSC együttesében aztán Tóvizi Petra, Arany Rebeka, valamint Hornyák Dóra is villant, s ezzel el is dőlt az összecsapás sorsa. Az utolsó percekben már csak az eredményen tudtak kozmetikázni a somogyiak, akik egy héten belül a Győr után a DVSC-től is kikaptak.

DVSC Schaeffler–Siófok KC 30–25 (16–11)

Debrecen, 1000 néző. V.: Hargitai, Markó.

DVSC Schaeffler: Giegerich – Tóvizi 2, Vantara-Kelemen 1, Kovács A. 6, Hornyák 4, Vámos 8, Bordás 3. Csere: Csapó, Torda (kapusok), Vámosi, Arany 3, Karsten 3, Csernyánszki, Bánfai, Petrus, Patyi. Vezetőedző: Köstner Vilmos. Edző: Kudor Kitti.

Siófok KC: Eckerle – van der Heijden 5, Tomori 2, Jezic 1, Böhme 1, Niombla Niombla 3, Aoustin 3. Csere: Szikora (kapus), Hársfalvi, Kobetic 6, Horacek, Snelder 3, Such, Kiss N. 1. Edző: Daniel Birkelund.

Kiállítás: 4 perc, illetve 4 perc. Hétméteresek: 1/0, illetve 3/2.

Teljesen megérdemelt győzelmet aratott a Debrecen

A Siófok KC az előző játéknapon kilenc góllal maradt alul hazai pályán a Győri Audi ETO KC együttesével szemben (ezt megelőzően tavaly október 19-én veszített bajnoki mérkőzést a somogyi gárda, utána sorozatban tizennyolc alkalommal nyert), ezzel az újabb vereséggel pedig már komolyabb lépéshátrányba került. A debreceniek legutóbb 2015-ben tudták legyőzni a Siófokot.

Köstner Vilmos: – Teljesen megérdemelt, nagyszerű győzelmet arattunk. Bízom benne, hogy a válogatottszünet után is megmarad ez a teljesítményünk. Végig felszabadultan, ötletesen kézilabdáztunk. Agresszívabbak voltunk, mint a Siófok. Azt gondolom, hogy ezzel a sikerrel a csapat és a közönség újra egymásra talált.

Daniel Birkelund: – Csalódott vagyok, hiszen nem ezért utaztunk Debrecenbe. Azzal tisztában voltunk, hogy nem lesz könnyű a mérkőzés, mivel nem egyszerű győzni a DVSC otthonában, mégsem voltunk elég hatékonyak, ez pedig ezúttal ennyire volt elég.

A Siófok KC öt győzelemmel és két vereséggel ugyan még vezeti a tabellát, de a Bajnokok Ligájában érdekelt győriek és az FTC eddig csak háromszor lépett pályára, s eddig még mindkét egylet veretlen.