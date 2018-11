Egy álommal szegényebbek lettek a siófoki lányok

Egy döntetlen is elég volt volna, ám kikapott Dunaújvárosban a Siófok KC és ezzel búcsúzott a Magyar Kupától. Nagy meglepetés mindez, hisz bajnokin hattal verte ellenfelét szeptemberben a balatoni klub, melynek ez volt egymás utána harmadik veresége.

Nincs jó passzban a Siófok, mely az FTC és az orosz Lada után ezúttal Magyar Kupa találkozón a Dunaújvárostól is kikapott. Az említett találkozók mindegyikén a második félidőben omlott össze Moen edző csapata; az FTC ellen a 36. percben még döntetlenre (24-24), a Lada otthonában pedig a 42. percben győzelemre álltak (20-19), csak úgy, mint most Dunaújvárosban, a 36. percben (15-14). A Fradi ellen az utolsó 18 percet hárommal (4-7), a Lada elleni huszonnégyet öttel (6-11), most az újvárosiak elleni záró tizennyolcat pedig hattal (7-13) vesztették el és kaptak ki végül.

Az újvárosiak elleni kupameccs után visszaköszöntek Elek Gábornak, a FTC vezetőedzőjének szavai, aki szívről, akaratról, motivációról, mentalitásról, csapategységről beszélt a siófoki győzelmük után, melyekben a Balaton-partiak fölé nőttek. Dunaújvárosban is ugyanez történt. Igaz, a vereségben nagy szerepe volt Kobetic túl szigorú piros lapjának, vagy Gonzelez sérülésének, még akkor is, ha bő kerettel bírnak a balatoniak.

A vereség okát a lefújás után Moen edző a támadójátékban látta, amiben igaza is van, hisz huszonkét gól negatív rekord játékosaitól. Köszönhető ez többek közt a kihagyott heteseknek, melyből ezúttal négy is akadt. Mintha Kobeticen kívül nem lenne erre megfelelő játékosa a somogyiaknak. Nze Minko egymaga rontott kettőt, aki nyolc kísérletből így két góllal zárt, ráadásul azokat is akkor ért el, amikor már öttel vezetett a házigazda. A balatoniak huszonkét gólja harmincnyolc lövési kísérletből született, míg az öttel nyerő házigazdák csak harminckétszer próbálkoztak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A védekezéssel már jobban elégedett lehetett Moen edző, aki szerint a huszonkét kapott még elfogadható, bizonyos periódusokban nem volt csak megfelelő. A második félidőben öt góllal többet kapott az együttese, tizenhatot, ami azért nem kevés. Ennél rosszabb második félideje ebben a szezonban csak a Győr ellen volt, amikor tizenhetet kaptak. Solbergnek a statisztika szerint nem volt védése a kapott tizenkét lövésből, Dedu pedig néggyel zárt. Meg kell jegyezni, ezúttal a kapusok kevesebb segítséget is kaptak a társaktól.

Moen edző szerint a Magyar Kupa Final Four, illetve a döntőbe jutás volt a céljuk, ám most minderről le kell mondaniuk, pedig a legutóbbi igazán emlékezetes, illetve drámai volt siófoki szempontból, hisz egy hétméteresen múlt a döntő.

DKKA–Siófok KC 27–22 (11–12)

Dunaújváros, Városi Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Földesi, Halász.

DKKA: Csapó – Grosch 2, Klujber 7(2), Cifra, Nick, Ferenczy 1, Kazai 3. Csere: Tomasevics, Vártok (kapusok), Szalai 6, Dombi, Sirián 3, Bouti, Szekerczés 5, Molnár B. Edző: György László.

SKC: Dedu – Böhme 3(1), Gonzalez 4, Drabik 2, Nze Minko 2, Kobetic 4(2), Aoustin 3. Csere: Solberg (kapus), Perianu 1, Jezic, Elghaoui 1, Janjusevic 2, Khmyrova, Geiger. Edző: Tor Odvar Moen.

Kiállítások: 10(6), illetve 8(8) perc. Hétméteresek: 2/2(1/1), illetve 7/3(5/3). Piros lap: Kobetic 18. perc.