Egy büntetőnek köszönhető ponttal távozott a Szeged Siófokról

Egymás után tizenhatodik hazai bajnokiján is veretlen maradt a BFC Siófok, melyből Elek harmadik tavaszi bajnokiján is betalált, ám más pozitívumot nehéz találni a siófokiak Szeged elleni mérkőzésében. Egy verhető ellenféllel szemben vesztettek fontos pontokat…

Hatalmas lehetőséget szalasztott el a BFC Siófok, mely öt pontra zárkózhatott volna a második, egy mérkőzéssel többet játszott Budafokra. Ehhez pedig minden adott volt, hisz előnyben voltak az újonc, gólszerzéssel finoman szólva hadilábon álló csapat ellen, mely úgy tűnt – miként a korábbi két fordulóban – képtelen betalálni. A sok hazai hiba egyike azonban büntetőt ért nekik, így ponttal tudtak távozni. Mindez persze nem volt érdemtelen…

A somogyiak egy félidő előnyt adtak ellenfelüknek, egyetlen kaput eltaláló kísérletük sem akadt az első negyvenöt percben, miközben Kővári a gólvonalról rúgta ki Zvara labdáját, góltól mentve meg csapatát és sajnos nem ez volt az egyetlen lehetőség szegedi oldalon…

A fordulás után aktívabban kezdtek a balatoniak, Bencze lövésénél a meccsen első alkalommal már Takácsnak is védenie is kellett, majd egy percre rá jött Elek gólja! Az előkészítő Csilus volt, akinek fejese után a labdát Takács pont Elek elé ütötte, aki nem hibázott. A kék-sárgák támadója nagyon érzi a kaput; egymás után harmadik tavaszi meccsén talált már be! Elek tizenhárom perc múlva saját kapuja előtt is főszereplővé vált, Hudák jobb oldali szabadrúgás után, Kóródival szembeni belépőjét honorálta ugyanis büntetővel Veizer játékvezető, amit Germán váltott gólra. Így szereztek egy pontot a vendégek, a házigazdának viszont nem volt ennyi szerencséjük a pontrúgásokkal, hiába volt belőlük több is a mérkőzésen Remilitől azok semmi veszélyt nem jelentettek. Az egyenlítés után persze ideje lett volna még megnyerni a meccset Elekéknek, ám nem tudták dominálni a hajrában, lehetőségük is csak egy akadt Kővári középre lőtt labdájánál, amibe Elek nem tudott beleérni, ám az így is alig kerülte el a jobb alsó sarkot. A balatoniak ezúttal nem tudták megismételni az első két fordulóban nyújtott teljesítményüket, így be kellett érniük egy ponttal az újonc ellen.

Merkantil Bank Liga NB II – 24. forduló

BFC Siófok – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (0–0)

Siófok, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Veizer Roland (Bede Tamás, Bertalan Dávid)

BFC Siófok: Hutvágner – Kővári, Lorentz, Jagodics B., Kiss B. – Csilus T., Réti – Bencze M. (Horváth P., 60.p.), Tajthy T. (Horváth A., 70.p.), Remili – Elek B. Vezetőedző: Gál István.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia: Takács J. – Kuti, Tóth G., Deák, Mohl – Zvara, Oláh G. – Germán, Gajdos (Hudák, 66.p.), Dobronoky (Kóródi, 59.p.) – Grumić. Vezetőedző: Joao Pedro de Oliveira Janeiro.

Gólszerzők: Elek B. (56.p.), Germán (69.p. – tizenegyesből)