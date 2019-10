Egy félidő alatt eldöntötte a Honvéd

A Budapest Honvéd ellen lépett pályára az OTP Bank Liga NB I. tizedik játéknapján a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek, melyet nem tudtak ledolgozni.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A mérkőzés előtt a mellrákra hívták fel a figyelmet a szervezők, hiszen október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ebből az alkalomból pedig a hölgyek ingyenesen léphettek be a stadionba, amely egész szépen megtelt a kezdő sípszó előtt.

A találkozó jó iramban kezdődött, de az ütemet a fővárosiak diktálták, akik Davide Lanzafame büntetőjével az első negyed óra után a vezetést is megszerezték, miután Hegedűs Dávid szabálytalankodott a tizenhatoson belülre betörő Gazdag Dániellel szemben. A kaposváriakat egy pillanatra sem törte meg a bekapott gól, s próbáltak nagyobb sebességre kapcsolni. Ez sikerült is, sőt a másik oldalon is büntetőnek kellett volna következnie, miután Ivan Lovric ért kézzel a labdához a tizenhatoson belül. A Rákóczi azonban ezúttal sem kapott büntetőt, sőt a somogyiak problémái a szünet előtt tovább nőttek. Előbb Amadou Moutarinak sikerült elfektetnie két embert is az ötös előterében, majd a kapuba lőnie, majd Pogacsics Krisztián kellett lecserélni sérülés miatt. Sőt, a hazaiak előtt adódott még egy ziccer, melyet Moutari lőtt az oldalhálóba.