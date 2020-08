Egy góllal volt jobb a Kielce

Egygólos vereséget szenvedett a Csurgói KK férfikézilabda-csapata hazai pályán a lengyel Kielce együttesétől.

A lengyel sztárcsapatot, a bajnok és kupagyőztes, valamint Bajnokok Ligája-győztese PGE Vive Kielce együttesét látta vendégül a férfi kézilabda NB I.-re készülő Csurgói KK. A találkozó első megmozdulása Kasza Tibor nevéhez fűződött, ő végezte el ugyanis a kezdődobást.

A vendégek gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést és két gyors találattal mutatkoztak be a somogyiaknak. A hazaiak azonban Hanusz góljának is köszönhetően egalizáltak, majd a vezetést is átvették. Tatai a kapuban biztos hátország volt, hiszen több bravúrt is bemutatott. A lengyelek azonban gyors játékkal ismét kétgólos előnyre tettek szert, ebből is látszott, mindkét fél nagyon komolyan vette találkozót. Nagy küzdelem zajlott a pályán, s a félidő derekára már mindkét edző kikérte az első idejét.

A vendégek támadásai sokkal pontosabbak voltak, így a játékrész hajrájának már négytalálatnyi előnnyel vághattak neki. A csurgói lövések rendre a kapufán csattantak, vagy éppen Kornecki kapus akadályozta meg a somogyi játékosokat a gólszerzésben. Állandósult a négy-, ötgólos különbség, s a hazaiaknak nem sikerült szorosabbá tenni a félidőt.

A fordulás után ott folytatódott a játék, ahol a szünet előtt a mérkőző felek abbahagyták. Hatalmas volt a küzdelem, de mindkét együttes sokat hibázott, így az első találatra több mint öt percet kellett várni. Innen azonban változott a játék képe: Toskic mester magyaros sort küldött a pályára, s a játékosok éltek is a lehetőséggel, és egy gólra faragták együttesük hátrányát. Ez meghozta a szurkolók hangját is, és igazi rangadóhangulat alakult ki a Sótonyi László Sportcsarnokban. Bár Leimeter két percre kiszállt a játékból, ez sem törte meg a hazaiak lendületét. A fiatal, saját nevelésű Füstös Ádám is bravúrokkal köszöntött be, Dujshe­baev mester pedig a második idejét is kikérte.

A hajrát kettős emberelőnnyel kezdte a Csurgó, s ismét sikerült egy gólra felzárkózni, sőt Füstös védése után az egyenlítésért támadhatott a CSKK. Hanusz betalált, így a 24–24-gyel kezdhették a hajrát a csapatok. Az utolsó másfél perc nagy izgalmakat tartogatott, de végül egy időn túli hetessel a Kielce csikarta ki a győzelmet.

A CSKK játszott egy előkészületi mérkőzést a horvát RK Nexe ellen is, s a somogyiak 28–22-es győzelmet arattak.