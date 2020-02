Egy helyet hátra lépett a KVK

A sereghajtó AVUS otthonában ugrott medencébe az E.ON férfi vízilabda OB I. alapszakaszának 12. fordulójában a Kaposvári VK. A B csoportban szereplő somogyiak bár jól kezdték a mérkőzést, de nem tudták megverni riválisukat, így visszacsúsztak az utolsó helyre.

Esélyesként várta a találkozót a Kaposvári VK, még úgy is, hogy egy hosszú út után, az eltiltott Biros Barnabás nélkül ugrottak medencébe Szombathelyen a somogyi pólósok. Surányi László tanítványai ennek megfelelően kezdték a bajnokit, melynek első felvonásában bár hátrányba kerültek, de Dobos Dávid, Aksentijevic Srjdan és Paunovic Bojan találataival átvették a vezetést, melyet a másodikban Aksentijevic büntetőjével kettőre növeltek. A hazaiak azonban nem adták fel és Luka Jovanovic duplájával, valamint az ex-kaposvári Polovic Krisztián akciógóljával fordítottak. Ezt követően kaposvári oldalról Juhász-Szelei Norbert és Vindsich Ferenc találatai tették még fordulatosabbá az összecsapást.

A fordulást követően ismét magához ragadta a kezdeményezést az AVUS, amely négy gólt is szerzett a harmadik játékrészben. Az utolsó etapra kétgólos előnyt szettek össze a szombathelyiek, akik ezt ötre is fel tudták tornázni. A KVK próbált felzárkózni, de egy jó hajrával is csak kétgólosra tudta faragni a hátrányát.

A szombathelyiek győzelmükkel pontszámban utolérték a Kaposvárt, sőt jobb gólkülönbségüknek köszönhetően meg is előzték a somogyiakat.

AVUS–Kaposvári VK 13–11 (2–3, 3–3, 4–1, 4–4)

Szombathely, 150 néző. Vezette: Fodor R., Bereczki M.

AVUS: Kovács B. – Ekler (3), Jovanovic (2), Szőke Sz. (2), Marnitz (1), Irmes, Takács J. (1). Csere: Polovic (1), Szabó B. (2), Szőke B., Turnai (1), Sági, Hajmási. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Kaposvári VK: György D. – Paunovic (2), Giga, Dobos D. (2), Vindisch (1), Juhász-Szelei (1), Aksentijevic (5). Csere: Kovács O., ifj.Berta J., Baj, Mijic. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 11/2, illetve 12/5.

Gól ötméteresből: 1/0, illetve 2/1.

Kipontozódott: ifj. Berta J.