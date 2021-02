Egy lépéssel közelebb az elődöntőhöz

Összesítésben egy–nullára vezet az MTK Budapest ellen az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraliga negyeddöntőjében, miután hazai pályán legyőzte a fővárosi együttest.

A harmadik helyen zárta a női röplabda Extraliga alapszakaszát az 1. MCM-Diamant Kaposvár, így harmadikként választhatott ellenfelet a rájátszás első körére, s a csapat szakmai vezetése úgy döntött, az MTK-val csapnak össze a legjobb négy közé jutásért. A párharc az egyik fél harmadik sikeréig tart, s a pályaelőny a somogyiakat segíti. A Békéscsaba elleni utolsó mérkőzést kihagyó Szara Kliszura játékra jelentkezett, s természetesen egyből a kezdőben kapott helyett.

Óriási elánnal kezdte a mérkőzést a házigazda, mely kiváló nyitásokkal szórta meg ellenfelét, a fogadásokkal pedig hadilábon álltak a vendégek, akik így csak elvétve tudtak hatékony támadást vezetni. Lesizt Máté cserélt és kikérte mind a kettő idejét, de ez sem segített, a Diamant magabiztosan és kiváló játékkal húzta be az első szettet, A somogyiak hatékonyságáról sokat elárult, hogy mindössze nyolc pontot engedélyeztek riválisuknak…

A második játszma már sokkal szorosabban alakult, az MTK ezúttal nem hagyta meglógni a hazaiakat, akik így is végig vezetve zsebelték be újabb részsikerüket. A kaposváriaknál Szűcs Kinga és az ukrán-azerbajdzsáni Olena Kharchenko is kiemelkedő teljesítményt nyújtott; az ütő tizenhárom, míg a center tíz egységet szorgoskodott össze két felvonás alatt.

A harmadik, s mint utóbb kiderült, utolsó etapban csak 5–5-ig tudták tartani a lépést a budapestiek az MCM-el. Onnantól ugyanis ritmust váltottak Adela Helicsék és négypontos előnyt építettek ki. Bodovics Hanna hatalmas, egykezes blokkot osztott ki, Király-Tálas Zsuzsanna pedig – jó szokásához híven – hajszálpontos és erős szervákkal bombázta az MTK-t, Szűcs Kinga pimasz ejtése és Szara Kliszura ásza után pedig már tíz volt közte. A csereként pályára lépett Kump Alíz is egy foghatatlan nyitással jelentkezett, a szettet, s ezzel együtt a mérkőzést Szedmák Réka bombája zárta le.

Győzelemmel kezdte tehát az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraliga elődöntőjét, az együttes már ott van a legjobb négy együttes között a Magyar Kupában és a Challenge-kupában is, és jó eséllyel a pontvadászatban is ott lesznek az elődöntőben. Ez a teljesítmény, amellett, hogy történelmi siker, tiszteletet is érdemel.