Egy negyeden dőlt el a mérkőzés

Csupán egy negyedet vesztett el a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság harmadik fordulójában, ám ez elég volt ahhoz, hogy a meccset a jóval esélyesebb Falco nyerje.

Feszületen kezdtek a csapatok több akció is kimaradt mindkét oldalon. A Falco tudott először pontot szerezni, igaz csak büntetőből. Aztán az első kaposvári találatra sem kellett sokáig váni, Dramicsanyin triplával köszönt be a túloldalon.

A szombathelyiek egész pályás letámadása nem igazán ízlett a somogyiaknak, de amikor sikerült elszakadni az ellenféltől, akkor eredménnyel jártak az akciók. Rengeteg volt az eladott labda, egymás hibáit használták ki a csapatok az első játékrészben. A vendégek nyolc perc alatt nyolcszor adták oda a játékszert. A negyedet mégis a kaposváriak nyerték Norfleet utolsó másodperces triplájával. Jól folytatták a meccset a somogyiak, akik Davis pontjaival már 15–26-ra alakították az állást. Innen zárkózott fel Falco 22–28-ig, amikor Fekete Ádám is időt kért. Filipovity triplái azonban mindig célba találtak. Még a nagyszünet előtt átvette a vezetést a szombathelyi alakulat, a percekig pontképtelen vendégekkel szemben. Az utolsó kosarat mégis Lalic szerezte, így 34–35-el zárult a félidő. Fej-fej mellett haladtak a mérkőző felek a pihenő után, a Ponjavics ellen megítélt sportszerűtlen hibát Benke révén két pontra tudta váltani a Falco. Egy perc múlva Davist is így büntették a játékvezetők, de Benke ekkor már nem volt ilyen pontos. Újabb eladott kaposvári labdák következtek, ezzel pedig elúszott az egyenlítés lehetősége. A legjobbkor jött Dramicsanyin két hármasa, de ezzel együtt is a hazaiak nyerték a harmadik negyedet. A záró szakasz elején is próbálta ledolgozni hátrányát a Kaposvár, de ekkor már egyre több hiba csúszott a védekezésbe. Ponjavics hármasával sikerült ismét tíz pont alá kerülni, de az egyénileg próbálkozó vendégek kísérletei ritkán voltak eredményesek. Végül 81–74-re nyert a Falco a sokáig jól küzdő somogyiakkal szemben.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kaposvári KK 81–74 (15–16, 19–19, 28–20, 19–19)

Szombathely, Aréna Savaria, 2300 néző. Vezette: Papp P., Török R., Kulcsár T.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Hooker (12/6), Benke (11/3), Bíró (-), Washington (6), Reddic (10). Csere: Váradi (8), Filipovity M. (14/12), Krivacsevics (-), Perl (14), Lake (6). Vezetőedző: Gasper Okorn. Edző: Milos Konakov.

Kaposvár KK: Davis (19/6), Norfleet (18/6), Ponjavics (3/3), Hendlein (2), Dramicsanyin (14/9). Csere: Lalic (15), Baki (-), Krnjajski (3/3), Bogdán (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–5, 7. perc: 11–11, 12. perc: 15–18, 17. perc: 27–31, 22. perc: 38–39, 27. perc: 50–46, 32. perc: 66–57, 37. perc: 77–67. Kipontozódott: Ponjavics (a 34. percben). Jók: Benke, Perl, Reddic, illetve Dramicsanyin.