Egy szettet az újoncnak ajándékoztak

Hazai pályán győzte le az 1. MCM-Diamant Kaposvár a Szent Benedek Röplabda Akadémia együttesét a női röplabda Extraliga második fordulójában.

A kaposváriak egy a Nyíregyháza otthonában elveszített mérkőzéssel kezdték a női röplabda Extraligát, míg a Szent Benedek Röplabda Akadémia a DVTK legyőzésével a nyitott. Egyik fél sem a legjobb előjelekkel várhatta a találkozót, hiszen a hazaiaknál Tálas Zsuzsanna bár bemelegített a többiekkel, de sérülés miatt nem vállalta a játékot, így Kalmár Viktória kapott helyet a kezdőcsapatban, míg a túl oldalon Skoric Marija nem léphetett pályára.

A csapatkapitány hiánya okozott némi zavart, de a fokozatosan játékba lendült a Diamant, mely ötpontos előnyre tett szert. A vendégek azonban nem hagyták annyiban a dolgot, s felzárkóztak, sőt 19–19-nél ki is egyenlítettek. Innentől azonban már nagyjából az történt a pályán, amit a somogyiak akartak – ebben biztosan nagy szerepe volt Sasa Nedeljkovic időkérésének is –, és ha a vártnál nehezebben is, de behúzták az első szettet.

A második etap már sokkal egyértelműbb volt, a kaposváriak végig fölényben játszottak és sorra vezették a tetszetős támadásaikat. Főleg a Sara Klisura, Dubravka Djurics és Adela Helics alkotta trió termelte szorgosan a pontokat, s a még mindig csak tizenkilenc esztendős karmester, Kalmár Viktória is egyre jobb formába lendült. Szpin Renáta, aki már az előző (csonka)szezonban is válogatott formában játszott, pedig hangyaszorgalommal gyűjtögette össze a lecsorgó labdákat. Hiába cserélt és kérte ki mindkét idejét a vendégek edzője, Milodanovic Andrea, az MCM nagy különbséggel, 12 egységgel nyerte meg a szakaszt.

A folytatásban azonban nagyon sok hiba csúszott a házigazda játékába és a Szent Bendek RA van olyan jó csapat, hogy ezt könyörtelenül kihasználta. Már 5–12 mutatott az eredményjelző, amikor a Diamant mestere másodszor is megszakította a játékot. A balatonfürediek azonban nem lassítottak és nagy meglepetésre szépítettek. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ebben a szettben szinte minden összejött a vendégeknek, míg a hazaiaknak semmi.

Ezután azonban helyre állt a világ rendje, a vendéglátó hamar elhúzott ellenfelétől és végig irányította a játékot, s magabiztosan megnyerte a negyedik játszmát, így a meccset is.

1. MCM-Diamant Kaposvár–Szent Benedek RA 3–1 (21, 13, -14, 17)

Kaposvár Aréna, 500 néző. V.: Halász E., Vári P.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Kalmár V. (2), Matics (9), Bodovics (7), Helics (13), Klisura (15), Djurics (11). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Kump (2), Szűcs (2), Szedmák (3), Tóth J. (-). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Szent Benedek RA: Herbin-Baker (9), Valdez (10), Szerényi G. (6), White (16), N. Skoric (7), Araczki (3). Csere: Fáth K., Baksa P. (liberók), Bleicher (2), Zen (2). Vezetőedző: Milodanovic Andrea.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 1–1, 5–3, 8–6, 13–9, 16–12, 19–14, 18–19, 23–21.

2. játszma: 2–1, 4–3, 8–4, 12–6, 16–6, 19–10, 22–12, 24–12.

3. játszma: 2–1, 3–3, 5–10, 5–12, 7–14, 9–16, 9–20, 11–21, 11–23.

4. játszma: 2–0, 5–0, 8–1, 12–4, 14–5, 17–6, 19–7, 21–13, 24–16.