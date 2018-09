Egy újabb döntetlenre futotta a Siófoknak

Nem megy az újoncok ellen a Siófoknak, a monori és a kaposvári vereségek után a Duna Aszfalt is elvitt egy pontot Siófokról. Szállítja a pontokat az alsóházi csapatoknak a balatoni együttes, így pedig nehéz előre lépni.

Úgy tűnik az egész szezonban ingyenes lesz a belépés a siófoki stadionban, hisz mint ismert a klub vezetői úgy határoztak, amíg nincs az első tízben az együttes, addig a labdarúgók fizetik a nézők belépőit. A most látott teljesítménnyel ezt a pozíciót elérni viszont finoman fogalmazva nagyon nehéz lesz.

A vendégek hozták a formájukat, hisz a megelőző kilencedik forduló alatt mindössze négy gólt szereztek. Ezúttal sem voltak veszélyesek; mindössze a siófoki kapu előtti pontrúgásokkal tudtak operálni, igaz a slusszpoén viszont az övék volt, hisz a hosszabbításban nekik volt labdájuk a három ponthoz. Addig viszont nehéz értékelni a pályán nyújtott produkciójukat, bár a siófokiak sem remekeltek. Az első félidőben Nagy Dani lábában volt a gól Bolla átadása után, majd az utóbbi Eleket ugratta ki a fordulás után szinte azonnal, ám a támadó lemaradt a labdáról. Maga Bolla is kihagyott egy lehetőséget, Petneházi lövése is csak centikkel ment a kapufa mellé, volt tehát esély viszont ezúttal nagyon tompának tűnt az együttes, hiányzott a dinamika. Volt azért hazai gól is Petneházi szabadrúgás utáni Elek fejesnek köszönhetően, ám les címén azt érvénytelenítette Szilasi.

A Duna Aszfalt hozta azt a keveset, amit tud, ez volt immár az ötödik (!) gól nélküli mérkőzésük az eddigi tíz forduló alatt. Nyerni is csak egyszer tudtak, vagyis finoman szólva egy verhető ellenféllel játszott döntetlent saját közönsége előtt a Siófok. – A legnagyobb öröm számomra ezen a mérkőzésen, gondolom a nézők számára is, hogy vége lett – értékelt Mihalecz István vezetőedző. – Amíg nem tudunk hármat egymáshoz passzolni, ez van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

BFC Siófok–Duna Aszfalt TVSE 0–0

Siófok, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Szilasi (Kepe, Mohos).

BFC Siófok: Molnár P. – Kiss B. (Petneházi, a 46. percben), Fehér, Lorentz, Csibra – Gál, Horváth A. – Nagy D. (Szilágyi, a 80. percben), Bolla, Medgyes (Zamostny, a 65. percben) – Elek. Vezetőedző: Mihalecz István.

Duna Aszfalt TVSE: Molnár M. – Benkó, Kardos, Ludánszki, Polyák – Tölgyesi, Horváth A. – Stoiacovici (Huszti, a 46. percben), Károly (Kirchner, a 83. percben), Kocsis G. – Batizi-Pócsi (Puskás, a 60. percben). Vezetőedző: Szabó István László.