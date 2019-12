Egyenes ágon került döntőbe a Munkácsy

A fiúknál a kaposvári Munkácsy gimnázium lett tagja az idei nyolcas országos diák­olimiai röplabdadöntőnek.

Az alapokat még anno a lányok tették le, amikor a 2000-es évek elején egymás után többször is elhódították az országos diákolimpiai bajnoki címet. Ez hogy lehet(ett)? Akkor még külön versenyeztek az V. és a VI. korcsoportosok, ám a legjobbakat természetesen a nagyok közé is meghívták. Köztük Czmerk Zsuzsannát, aki bár négy évet húzott le a Munkácsy gimnáziumban, mégis sikerült összelapátolnia vagy hat érmet, közte négy aranyat.

Hosszú szünetet követően tavaly aztán a fiúk kerültek az előtérbe, akik történetük során először ünnepelhettek diák­olimpiai bajnokként, amihez viszont négy alkalommal is le kellett győzniük a fináléban a két dunaújvárosi szakiskolát. Megtették, méghozzá úgy, hogy mind a négy alkalommal újvárosi ellenfelük vezetett 2–1-re. Most újra ott vannak a nagy lehetőség kapujában, miután a Táncsics gimnáziumban rendezett megyei döntő mindkét játéknapján (kétszer is) elporolták a házigazdákat és a Közgazdasági szakgimnáziumot.

A csapatok bemutatásánál a cs.k., Tóth Máté, alias Töki – a békéscsabai döntő legjobb feladója volt – indul elsőként kezet rázni az ellenféllel. Őt követik a többiek, a sort pedig Jámbor Dávid zárja. Az első naphoz hasonlóan most sincs esélye az ellennek. Szó se róla, jól mozognak a munkácsysok még annak ellenére is, hogy Szabó Ármin hiányzik. A két fő pontfelelős Fenyő Balázs és a Fino-Kaposvár élvonalbeli csapatában is helyet kapó Fenyvesi Barnabás. A Közgazdasági ellen ketten együtt közel 30, a Táncsics ellen pedig kerek 30 pontot szorgoskodnak össze. A második szettekben aztán Fenyő Balázs pihenőt kap az edzőjétől, Várszeginé Pálfy Mariannától, a harmadik játékrészekben pedig Fenyvesi Barnabás piheghet egy kicsit.

A pontgyártásba bekapcsolódik az új fiú, az ország másik feléből érkezett Együd Ádám, s az amúgy klubcsapatában liberóként szereplő Jámbor Dávid sem szeretne lemaradni jól láthatóan. A Szabó Ármin helyett/helyén játszó Eördögh Bálint is időnként kegyetlenül odateszi magát, a karmester Tóth Máté pedig annak rendje és módja szerint kíméletlenül szórja az ászokat. De a pályára kerülő cserék is – Garami Péter, Dömötörfi Ádám, Károly Gergő és Szente Barnabás – hozzáteszik a magukét a csapatjátékhoz.

Tomanóczy Tibor, a Dunaferr SE mestere, egykori nagy kaposvári közönségkedvenc mondta a napokban: szerintem ugyanaz a két csapat játssza majd a diákolimpiai finálét, akik tavaly Békéscsabán egymásnak feszültek.

Úgy legyen!

Alig változott a bajnok együttes

A Mukácsy csapata nem sokat változott a békéscsabai döntőhöz képest. Csak a már időközben végzett Szabó Barna Frigyes és Ozsváth András hiányzik, viszont Eördögh Bálint és Garami Péter most lett elsős, s a korosztályos strandröplabda ob-n ezüstöt szerzett Együd Ádám is munkácsys lett. A Dunaújvárosból viszont hiányozni fog a 206 cm-re nyúlt Tomanóczy Bálint.

A diákolimpiai döntőnek Kaposvár ad majd otthont, s a munkácsys fiúk helye biztos. A lányoké viszont egyáltalán nem. A megyei döntőben a Táncsics (kétszer is) legyőzte őket, így ők jutottak egyenes ágon a fináléba; a Munkácsy elődöntőre mehet.