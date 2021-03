Egyenlített a MAFC egylete

Pontosan ugyanaz történt, mint az első kaposvári meccsen. A hazaiak nyerték az első két játszmát – a másodikat némi túlórázás után –, aztán a vendég somogyiak egyenlítettek, az utolsó, mindent eldöntő ötödik, rövidített játékrész viszont ismét a házigazda Bp. MAFC-BME csapatáé lett.

A nyitó játszmában végig a házigazda Bp. MAFC-BME alakulata uralta a játékot. Ők mentek egy-két ponttal – 11–11-nél sikerült befogni őket –, ám utána magabiztosak voltak. A második játékrészben is a hazaiak kezdtek jobban, de a szett közepén utolérte ellenfelét a Fino-Kaposvár. Aztán amikor Vitalij Melnikov, majd a következő támadásnál az ugyancsak orosz Ilia Makarov is látványosan betakarta az egykoron nálunk játszott Csoma Krisztiánt, azt hittük, hogy ez jelenti a fordulópontot. A folytatásban ugyan rendre a MAFC-BME együttese vezetett egyetlen ponttal, ám a végén fordult – sajnos, kétszer is… – a kocka. Hiába volt egymás után két játszmalabdánk, mégis a házigazdák jutottak előnyhöz.

A harmadik játszmában úgy tűnt, hogy a MAFC-BME gyorsan el szeretné dönteni a meccs sorsát. A szett közepén aztán nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Fino, s innentől kezdve már egyértelműen ők irányították a játékot. A negyedik felvonást is a fővárosiak kezdték jobban. A somogyiak most is a szett felénél fogták be az ellenfelüket, s ezután már nem volt kegyelem.

Most is pontosan az történt, mint az első összecsapáson a Kaposvár Arénában: azaz több mint másfél órányi küzdelmes játék után minden kezdődhetett elölről. A már jól ismert koreográfiának megfelelően ezúttal is a budapesti együttes szerzett előnyt, ám 7–8 arányú Fino-vezetésnél cseréltek térfelet a küzdő felek. Innentől kezdve már a MAFC uralta a játékot, s bár két mérkőzéslabdát is sikerült hárítani (14–12, majd 14–14), az utolsó két pontot a házigazdák gyűjtötték be.

A mezőny legjobbja Csoma Krisztián volt, aki a meccs végére 24 pontot termelt, de két bolgár csapattársa, Mihalev Georgi Vasilev és Yani Valeriev Georgiev is 20 pont fölé jutott. A Fino-Kaposvár csapatában a két orosz légiós, Vitalij Melnikov és Ilia Makarov volt a két pontfelelős; előbbi 22, utóbbi pedig 19 egységig jutott.

Az egyik fél három győzeleméig tartó bajnoki elődöntőben tehát egyenlített a MAFC-BME a Fino-Kaposvár ellen. A harmadik mérkőzést március 25-én, csütörtökön 18 órakor játsszák a Kaposvár Arénában.