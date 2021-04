Egyenlítettek a győriek

A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese győzelemmel, a Csurgói NKC döntetlennel, míg a Rinyamenti KC SE csapata a listavezetőtől elszenvedett vereséggel folytatta szereplését a női kézilabda NB I./B Nyugati csoportjában.

Magabiztos, 28–21-es győzelmet aratott hazai pályán a Nemzeti Kézilabda Akadémia női csapata a Gárdony-Pázmánd ellen, és továbbra is a negyedik helyen áll a bajnokságban – számolt be a találkozóról az akadémisták hivatalos oldala, a neka.hu. Woth Péter fiatal együttese már az első félidőben lendületesen játszott, többször is lerohanásból volt eredményes, és kilencgólos előnnyel ment a szünetre. A második félidőben is megőrizték a lányok a vezetést és végül megérdemelten gyűjtötték be a két pontot.

Jól kezdtek a győri fiataloknál vendégeskedő csurgóiak, akik a szünetig hétgólos előnyt építettek fel. A folytatás már nem sikerült ilyen jól és ez az egyik bajnoki pontba került.

Nem sok esélyt adott a listavezető Moyra-Budaörs Handball csapata a Rinyamenti KC SE együttesének. Már az első félidőben öt gól volt a hazaiak előnye, akik végig vezetve, sima győzelmet arattak a somogyiak ellen. Ez volt a budaörsiek zsinórban tizenhetedik diadala a másodosztályú női kézilabda-bajnokságban.

NB I./B Nyugati csoport, nők: Női kézilabda NB I./B, Nyugati csoport – 17. forduló:

Nemzeti Kézilabda Akadémia–Gárdony- Pázmánd 28–21 (18–9)

Balatonboglár, Nemzeti Kézilabda Akadémia Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Hornyik Zs., Zörgő R.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Németh K., Zaj K. (kapusok) – Varga E. 2/2, Kovács Sz., Csíkos L., Juhász K. 1, Kajdon B. 3/1, Nagy I. L. 3, Csata P., Szabó A. 4, Uhrin L. 3, Horváth P. 3, Nagy II. L. 4, Kocsis 4, Szabó L., Woth V. 1. Edző: Woth Péter.

Gárdony-Pázmánd: Magyar N., Binó B., Németh Zs. (kapusok) – Hargitai D. 3, Hrabovszki H., Sárvári K. 1, Győrffy R. 1, Czuczu F. 3, Rezneki F. 1, Pados M. 4, Ágoston N. 3, Bernáth R. 1, Szűcs N. Hamuth L. 4. Edzők: Fekete Éva Katalin, Virincsik Anasztázia.

Moyra-Budaörs Handball–Rinyamenti KC SE 31–24 (17–12)

Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand.

Zárt kapuk mögött. Vezette: Gulybán Olivér, Juhász Dániel.

Moyra-Budaörs Handball: Vártok, Bőle (kapusok) – Palotás 6, Szabadfi 5, Szalai-Szita 5, Pálos-Bognár 3, Hajduch 3, Smid 3, Horváth L. 2, Ekker 2, Kiskartali 1, Zsigmond 1, Kiss M., Hornyák Á. Edző: Buday Dániel.

Rinyamenti KC SE: Druzsin, Szalai, Torma (kapusok) – Brezovszky 6 (3), Kovács D. 5, Póczik 4, Kalmár 3, Hegedüs 2, Fekete 2, Bárdió 1, Antal 1, Ghetu, Varga F. Edző: Katona Sándor, Madarász Péter.

Győri Audi ETO KC U20– Csurgói NKC (12–19) 29–29

Győr, zárt kapuk mögött. Vezette: Budai-Bock K., Wenzel T.

Győri Audi ETO KC U20: Győri A., Tóth N. (kapusok) – Csekő B. 4, Kopáczy K., Tóth K. 10, Somogyi L. 1, Gerencsér F. 3, Talapa Cs. Lengyel E. 4, Herr Zs. Molnár A. Molnár Zs. 1, Farkas J. 6. Edző: Sepsiné Pigniczki Krisztina, Versol Brice.

Csurgói NKC: Tóth I., Pusztai P. (kapusok) – Pusztai P., Tornóczky S. 1., Takács I. 2, Vukcevic S. 11, Orsós A. 1, Béres E. 1, Schneider É. 8, Bodó Sz. 2, Orell B. 3, Tóth L., Horváth I., Balogh B. Edző: Skaliczki László. Kun Z.

A bajnoki állás

A női kézilabda NB I./B Nyugati csoport állása: 1. Moyra-Budaörs Handball (34 pont), 2. Kozármisleny SE (22), 3. Sylver OPS Szombathely U20 (22), 4. Nemzeti Kézilabda Akadémia (20), 5. Mohácsi TE 1888 (16), 6. Csurgói NKC (12), 7. Gárdony-Pázmánd NKK (12), 8. Rinyamenti KC SE (12), 9. Szekszárdi FGKC (12), 10. Győri Audi ETO KC U20 (6), 11. Szentendrei NKE (6), 12. Dunaújvárosi KKA U20 (2).