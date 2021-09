Egyetlen góllal kapott ki a Siófok KC Kisvárdán

Hiába kezdte jól támadásban a meccset a hazai csapat, a védekezés nem állt össze, így 10–7-nél Danyi Gábor kért időt, illetve kapust is cserélt. Aleksandra Stamenic a szélről rendre eredményes tudott lenni, de Veronika Habánková és Tamara Radojevics lövései is komoly problémát jelentettek. Vezérletükkel a Kisvárda kétgólos előnnyel vonulhatott az öltözőbe.

A fordulás után Katarina Jezic révén az első egyenlítési lehetőség kimaradt, Wald viszont már egalizált, s a fordítás is összejött, de ellépni nem tudott riválisától az SKC. Védekezést váltottak a hazaiak, a taktikai húzás pedig bejött; hat percen át gólképtelenek voltak a somogyiak. A házigazda egyenlített, sőt a vezetést is visszavette. Jezic révén ekkor még összejött az egyenlítés, sőt egy perccel a vége előtt meccslabdája is volt a vendégeknek, a gól viszont elmaradt, nem úgy a túloldalon, Veronika Habánková lövése ugyanis utat talált a hálóba.

Kisvárda Master Good SE–Siófok KC 35–34 (21–19)

Kisvárda, 580 néző. V.: Fekete T., Tóth D.

Kisvárda Master Good SE: Mátéfi D. – Udvardi 2, Habánková 7, Siska 5, Dombi L. 3, T. Radojevics 6 (3), Sztamenics 6 (1). Csere: Sulega (kapus), Juhász Gréta 1, Dombi K. 1, Bouti 2, Mérai, Mészáros-Mihállfy 2. Vezetőedző: Bakó Botond.

Siófok KC: Csapó Kincső – Such 3, Kiss N. 2, Lakatos R. 2, Jezic 4, Holta 9 (2), Wald 4. Csere: Herczeg L., Vojnovic (kapusok), Szarková 7 (2), Sirián 1, Janjusevics 1, Böhme 1, Lapos. Edző: Danyi Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–4. 7. p.: 5–5. 13. p.: 12–8. 23. p.: 17–15. 28. p.: 18–18. 34. p.: 23–22. 41. p.: 26–27. 46. p.: 30–29. 52. p.: 31–33. 58. p.: 34–33.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/4.

Bakó Botond: – Nagyon sokat vártunk erre az egygólos győzelemre, már ránk fért, hogy nyerjünk egy ilyen szoros meccsen. A szurkolók segítettek átlendülni a holtpontokon, a hajrában pedig a nyitott védekezéssel olyan lehetőségek nyíltak meg előttünk, amelyekkel élni tudtunk.

Danyi Gábor: – Megérdemelte a győzelmet a Kisvárda, főleg az első félidőben nőtt fölénk a hazai csapat. Lett volna lehetőségünk, hogy a hajrára többgólos vezetéshez jussunk, de butaságokat követtünk el. Az út elején járunk, tanulni kell a hibáinkból.

Fotó: Németh A.