Egyetlen perc alatt jutott tizenegyeshez a Nagykanizsa

Az FC Nagykanizsa együttesét fogadta az NB III. Nyugati csoportjának kilencedik fordulójában a Greenplan Balatonlelle SE.

A hazaiak számára rettentően rosszul indult a találkozó, hiszen már az első percben büntetőhöz jutott a Zala megyei ellenfél, melyet a korábban Kaposváron is futballozó Hampuk Ádám értékesített. A folytatás sem alakult sokkal jobban somogyi szempontból, mivel a szünet előtt Vittman Ádám is bevette Ritz Bence kapuját. A második félidőben hiába próbálkoztak a balatoniak nem jött össze számukra a szépítés, míg a vendégek Gerencsér Attila révén tovább növelték előnyüket. Az utolsó percekben ráadásul Pleszkán Tibort is elveszítették a hazaiak, hiszen a támadót kiállította Maml Zoltán játékvezető.

– Ezt a mérkőzést sikerült egyetlen perc alatt elveszítenünk – értékelte a találkozót röviden és tömören Kenéz Szabolcs, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője.

A balatoniak a tizedik játéknapon a Credobus Mosonmagyaróvári TE otthonában lépnek pályára szombaton, 14. 30 órakor.

Greenplan Balatonlelle SE–FC Nagykanizsa 0–3 (0–2) Balatonlelle, 200 néző. V.: Maml (Bertalan, Péntek). Greenplan Balatonlelle SE: Ritzl – Hrabovszki, Kiss K. (Parázs, a szünetben), Hegedűs Gy., Balogh B. (Németh G., 31. p.) – Kovács D., Katona Gy., Körmendy (Neubauer, 69. p.) – Fila, Pleszkán, Benke. Vezetőedző: Kenéz Szabolcs.

FC Nagykanizsa: Horváth M. – Szegleti, Hampuk (Bagó, 80. p.), Gerencsér, Ekker, Lőrincz B. (Herzsenyák, 83. p.), Vittman, Horváth B., Szabó B., Major M., Béli (Fadgyas, 87. p.). Vezetőedző: Barna László. Gólszerzők: Hampuk (3. p. – 11-esből), Vittman (39. p.), Gerencsér (65. p.). Kiállítva: Pleszkán (88. p.).

A forduló további eredményei: MOL Fehérvár FC II.–Lipót Pékség SE 1–5, Érdi VSE–Bicskei TC 2–1, VLS Veszprém–III. Kerületi TVE 3–1, BKV Előre–Credobus Mosonmagyaróvári TE 2–1, Pápai Perutz FC–Komárom VSE 1–1, Sárvár FC–Puskás Akadémia FC II. 1–4, Hévíz SK–Herold Trans Ménfőcsanak 2–3. Klein Péter