Egyre messzebb kerül a felsőháztól a KVK

Bár a montenegrói légiós Nikola Giga ötször is bevette a Vasas-Plaket kapuját, az egyiket visszavonták a sporik, így a vége pontosztozkodás lett.

Miután a mérkőzés elején mindkét kapus lehúzta azt a bizonyos rólót, így a publikum csak egyetlen árva gólt láthatott az első nyolc perces etapban. Ráadásul annak sem örülhettek, lévén a vendég piros-kékek szerezték, azt is ötméteresből Halek Márton révén. A második szakaszban aztán ismét Halek dobhatott büntetőt, ám Krémer Balázs hárított, a másik oldalon pedig – ahogy az ilyenkor lenni szokott – a montenegrói légiós Nikola Giga büntetett.

A harmadik felvonás elején újra Giga villant, ám a sporik – tegyük hozzá, hogy jogosan – visszavonták a gólt. Ekkor egyébként percekig állt a játék, míg végre újra rend lett a medencében. A negyedik, utolsó játékrészben is elképesztő csatát láthatott a közönség. Lüktetett a játék, s még az utolsó másodpercekben is nyílt volt a találkozó, amiben ugyanúgy benne volt a győzelem és a vereség lehetősége is. A vége aztán igazságosnak mondható pontosztozkodás lett.

Az egy ponttal igazából egyik csapat sem megy semmire. Ha a Kaposvári VK komolyan gondolja a felsőházi rájátszást, akkor a folytatásban már bravúrra lesz szüksége. S a végére még egy érdekesség: míg a hazai találatokon hárman osztoztak, addig a fővárosi piros-kékek hét gólját hét játékos jegyezte.

Folytatás két hét múlva, amikor is annak a Benedek Tibor által irányított UVSE-nek lesz a vendége a fővárosban a Kaposvári VK társulata, amely Tatabányán tudott nyerni nagy csatában egy góllal 10–9 arányban. Az egy mérkőzésre szóló eltiltását a Vasas-Plaket ellen letöltött Vindisch Ferenc újra csatasorba állhat, a sérült csapatkapitány, Kovács Olivér viszont továbbra is hiányozni fog.

Kaposvári VK–Bp. Vasas-Plaket SC 7–7 (0–1, 2–2, 3–1, 2–3)

Kaposvár, 200 néző. V.: Tordai G., Csizmadia Zs.

Kaposvári VK: Krémer – Giga (4), Juhász-Szelei (2), ifjabb Berta, Dobos D., Tóth K., Telegdy. Csere: Sántavy (1), Pataki, Varga Zs., Lukács Á. Vezetőedző: Idősebb Berta József.

Bp. Vasas-Plaket SC: Jónás Gy. – Halek (1/1), Bencz (1), Miklós L. (1), Hegedűs G., Takács B., Hőna. Csere: Mátyok (1), Szabó B. (1), Simon H. (1), Vogel S. (1), Major M., Sélley-Rauscher. Vezetőedző: Földi Sándor.

Emberelőnyös helyzetből született gólok: 15/4, illetve 12/1. Akciógólok: 3, illetve 5. Ötméteresek: –, illetve 2/1.

Kipontozódott: Sántavy (a 19. percben), Takács B. (a 19. percben), Hőna (a 25. percben).

Kiállítva végleg cserével: Varga Zs. (a 30. percben).

Idősebb Berta József: – Sokáig csak kapaszkodtunk a Vasas-Plaket után, ami rengeteg energiát kivett belőlünk. Utána mi vezettünk, de nem tudtuk megtartani az előnyünket. Nem érdemeltük volna meg a győzelmet, ám az egy pont itthon kevés.

Földi László: – Gigantikus csata volt elképesztően sok hibával, a nagy akarás hullámzó teljesítménnyel párosult. Végig nyílt volt a meccs; mindkét csapat nyerhetett, de ugyanúgy veszíthetett is volna. Összességében elégedettek lehetünk, mert az egy pont mégis csak több, mint a nulla, s idegenben még értékesebb.

Súlyos sérülés

Még az első negyed vége felé súlyos szemsérülést szenvedett a Vasas-Plaket játékosa, Major Martin egy vendég támadásnál. Az orvosi diagnózis szerint a kötő- és a szaruhártyája mellett a szemhéja is elszakadt az amúgy fogorvos Major Martinnak, ami azt jelenti, hogy ez az év egészen biztosan befejeződött számára a medencében.