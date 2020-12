Egyre többen produkálnak negatív tesztet a Rákóczinál

Egyre több labdarúgónak és stábtagnak lesz negatív a koronavírus-tesztje a Merkantil Bank Liga NB II.-ben szereplő Kaposvári Rákóczi FC együttesénél. A játékosok pályára lépéséhez azonban többre van szükség, mint egy negatív PCR teszt.

A Kaposvári Rákóczi FC NB II.-es labdarúgócsapatát sem kímélte a koronavírus-járvány. Sőt, oly annyira nem, hogy szinte az egész csapatot letarolta. A kaposváriak emiatt a Pécsi MFC elleni találkozón nem is tudtak kiállni, majd a következő két bajnokin is csak úgy, hogy a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatának növendékeivel töltötték fel a keretet. Mint ismert a koronavírus járvány a somogyi klubnál a november 12-én kötelezően elvégzendő PCR tesztek során ütötte fel első ízben a fejét, de ekkor nem is akárhogy, hiszen alig maradt hadra fogható labdarúgó, sőt a szakmai stábból is csak Kostorják Zsolt kapusedző és Balázs Péter erőnléti edző tesztje lett csak negatív. Emiatt az utóbbi két mérkőzésen Kostorják Zsolt irányította az oldalvonal mellől az igencsak megfiatalított zöld-fehéreket. A Soroksár ellen ugyanis 21,4 év, míg a Dorog ellen 23,2 év volt a kezdőcsapat átlagéletkora. A kaposvári klub azonban remélhetőleg kezd kijönni a vírusból. A rengeteg pozitív teszt után ugyanis úgy néz ki, hogy megfordult a tendencia, s már a negatív tesztek vannak többségben.

– A játékosok, illetve a szakmai stáb is folyamatos PCR vizsgálaton esik át, ami heti két koronavírus-tesztet jelent – mondta a Kaposvári Rákóczi FC honlapjának Takács Róbert, a klub technikai vezetője. – Ahhoz, hogy egy játékos újra pályára lépjen azonban nem elég egy negatív teszt. A Magyar Labdarúgó Szövetség az egészség megóvása érdekében szigorú szabályokhoz köti ezt, hiszen a két negatív PCR teszt mellett komoly kardiológiai és laborvizsgálat is vár azokra a labdarúgókra, akik átestek a betegségen.

Takács Róbert hozzátette: bár egyre többen produkálnak negatív mintát, de a kezdőcsapatból továbbra is hat játékos koronavírusos.

– Reméljük, hogy minél előbb visszatérhetnek a játékosok a pályára, a szakmai stáb tagjai pedig az oldalvonal mellé – monda zárásként Takács Róbert.

A Kaposvári Rákóczinál a legutóbbi Dorogi FC elleni idegenbeli fellépés során már Erdei Carlo Alex és Ur László is ott lehetett a társakkal a pályán. Csütörtökön pedig újabb teszten estek át labdarúgók és a szakmai stáb tagjai is. Így amennyiben további negatív tesztek születnek, illetve a vizsgálatok is jó eredménnyel zárulnak már egyre több játékos térhet vissza a pályára, s lehet ott akár a vasárnap 13 órakor kezdődő Nyíregyháza Spartacus FC bajnoki találkozón.

Fotóillusztráció: Lang Róbert