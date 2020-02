Éhesek a sikerre és az álmaikat élik a röplabdás lányok

A kaposváriak méltán lehetnek büszkék női röplabdacsapatukra, az 1. MCM-Diamantra, hiszen a lányok sikert sikerre halmoznak a legfelsőbb osztályban, az Extraligában és nem csak a pályán, azon kívül is példamutatóan „teljesítenek”.

De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen egy évvel ezelőtt még az NB I.-ben, azaz a második vonalban vitézkedtek a lányok, a felemelkedéshez több dolog is kellett, de a legfontosabb az volt, hogy igazoltak egy kiváló edzőt. Sasa Nedeljkovic személyében a komplett hazai röplabdasport legfelkészültebb, mesterét szerezték meg, a szabadkai tréner pontosan tudja, mit akar elérni, ahogy azt is, miként tudja elképzeléseit megvalósítani.

Persze ez még nem volt elég, hiszen az elhivatott egyesületi vezetés, illetve a megfelelő háttér nélkül ez vajmi keveset ért volna. De a Diamantnál csak és kizárólag olyan emberek dolgoznak, akik éhesek a sikerre és mindent megtesznek az álmaikért, az NB I.-ben az Extraligáról, ott pedig a lehető legjobb helyezésekről álmodnak.

És nem csak ábrándoznak, hanem tesznek is érte, úgy építették fel az előző szezonban még az NB I.-ben szerepelt klubot, hogy legyen egy alap, mellyel egy szinttel feljebb ugorhatnak. Kiváló játékosok, szakemberek érkeztek, akik egytől egyig egy célért hajtottak. Nem a nehézségeket, a problémákat, hanem a megoldásokat keresték/keresik, aminek meg is lett az eredménye. A kaposvári hölgyek ugyanis ebben a szezonban már a legfelsőbb osztályban ütik a labdát, sőt a nemzetközi porondon is bemutatkozhattak.

Aki ismeri Sasa Nedeljkovicot, jól tudja, nála a középszer nem játszik, mindig a maximumot követeli meg és igen, alapos terhet tesz a „lányaira”, de nem többet, mint amennyit saját magára. A röplabdázók – túlzás nélkül – tűzbe mennének érte, mert tudják, ha valaki, akkor ő kihozhatja belőlük a maximumot. És ki is hozza, az eredmények ugyanis önmagukért beszélnek: az 1. MCM-Diamant vezeti(!) a tabellát és idegenben verte a Nyíregyházát, a Vasast és a Békéscsabát is – e teljesítmény mögött kőkemény munka van.

Olyan kiváló játékosok érkeztek az utóbbi két esztendőben a somogyi megyeszékhelyre, akik igazi vezérré váltak. A teljesség igénye nélkül: Tálasz Zsuzsanna, Szűcs Kinga, Miklai Zsanett, Lorena Sipic, Dubravka Djurics, Tanja Matics és Sara Klisura, s jöttek még fiatal tehetségek, hiszen a Diamantnál már előre néznek. Veretes névsor és kijelenthető, közülük bárkit szívesen fogadna bármely élvonalbeli klub.

Profin működik a klub, mely minden apró részletre odafigyel, aktív a közösségi médiában, kiszolgálja a szurkolókat és példás kapcsolatot ápol a médiával. A lányok a társadalmi szerepvállalásból is kiveszik a részüket, népszerűsítik a röplabdát, a mozgást, s így az egészséges életmódot.

Az egyesület vezetése mindig hangsúlyozza, hálás mindenért, amit elért, mert együtt hoztak létre valami újat, valami jót, valami különlegeset. Ugyanis a város segítsége, a szurkolók szeretete, valamint a játékosok, edzők, stábtagok kemény, odaadó munkája nélkül ez nem jöhetett volna létre.

A Diamant tehát jelen pillanatban is írja saját, Kaposvár és Somogy sporttörténelmét, s úgy tűnik, egy sikerekkel teli, különleges jövő elé nézünk.