Éjfélkor még pályán volt a RÖAK párosa Szlovéniában

Az ötödik helyen végzett a RÖAK csapata, a Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra alkotta páros a szlovéniai Mokronogban megrendezett világranglista-pontszerző MEVZA strandröplabdatornán.

Megnyerte csoportját, majd az éjszakába nyúló negyeddöntőben a lehető legkisebb különbséggel maradt alul, így végül – legjobb magyar helyezésként – az ötödik helyet szerezte meg a Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra alkotta strandröplabda-páros a szlovéniai Mokronogban megrendezett világranglista-pontszerző MEVZA-tornán.

A háromnapos szlovéniai erőpróbán hét nemzet párosai vettek részt, és a selejtezőben a Lutter Liza, Szombathelyi Kitti duó is szerencsét próbált. A két kaposvári lány a reggeli regisztráció után délután négyig várt az első – és mint utóbb kiderült, utolsó – meccsére, és szoros csatában 2–0-s vereséget szenvedett a szlovák válogatott Simanicova, Vandakova egységtől. A magyarok az első szettben 17 pontig jutottak, a második játszmában pedig már négy ponttal is vezettek, de végül 21–19 arányban alulmaradtak.

A két testvér, Eszter és Szandra másnap, a főtáblán mutatkozott be, és magabiztosan győzte le osztrák, majd szlovén ellenfelét is, és ezzel megnyerte csoportját. A magyar bajnoki címvédő duó ezt követően nem volt könnyű helyzetben, ugyanis órákat várt a negyeddöntőre, ráadásul az eső is megeredt. Az éjszakába húzódó találkozón az a cseh duó volt a kaposváriak ellenfele, amely a selejtezőben a magyar bajnoki ezüstérmes Szabó Dorottyát és Háfra Dominikát búcsúztatta. Sajnos, nem sikerült a visszavágás, ugyanis a kiélezett első és második játszma után (21–19 és 19–21) a döntő szettben a csehek győztek 16–14-re. Lutterék végül az ötödik helyen végeztek a közép-európai régió világranglista-pontszerző tornáján.

– Vegyes érzelmekkel zártuk a versenyt – értékelték a szlovéniai tornát a lányok saját közösségi oldalukon. – Nagyon stabilan játszottunk a csoportmérkőzéseken, arra azonban nem számítottunk, hogy éjfélkor még a pályán leszünk. Próbáltuk lazán felfogni a helyzetet, és minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy az éjféli legjobb formánkat tegyük a pályára, de sajnos egy közel egyórás, nagyon kiélezett mérkőzésen kikaptunk riválisunktól. A kezünkben volt a győzelem, nagyon kicsin múlott, és nagyon szerettünk volna egy igazán kiugró eredményt elérni, de sajnos a körülmények legyőztek bennünket.

A RÖAK Kaposvár magyar bajnok kettősét a következő hét végén Törökországban, Hopa városában szólítják majd pályára egy rangos, meghívásos, nemzetközi megméretésen. Ugyanazon a hétvégén rendezik az országos strandröplabda-bajnokság negyedik fordulóját is, így az ob-n nem lesz ott a Szombathelyi Szandra, Lutter Eszter alkotta címvédő páros. Mivel az első három játéknapot (Csepelen, Siófokon és Tatán) megnyerte a somogyi együttes, így a dunaújvárosi forduló eredményeitől függetlenül is biztosan ott lesznek a pontvadászat döntőjében, melynek a Lupa-tó ad majd otthont augusztus harmadikán és negyedikén.