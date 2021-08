Éjt nappallá téve futottak

A Kaposvári Szabadidő Egyesület ismét nagyot alkotott, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan újra megrendezte a Deseda Ultramaratont, melyet egy igazi futófesztivállá bővítettek ki a szervezők.

Szombaton, hajnali hat óra előtt pár perccel, amikor még csak éledezett a Deseda, tizenhárom jól felkészült és mindenre elszánt futó már melegített, hogy nekivágjon az ultramaratoni, 252 kilométeres távnak.

A testileg, lelkileg embert próbáló kihívást a 36 órás szintidőn belül, az elmúlt hat évben csupán nyolc futó (közük egy finn) tudta teljesíteni, ez pedig mindent elárul a verseny nehézségéről. Az eddigi teljesítők közül kiemelkedik a legjobb idő birtokosa, Csécsi Zoltán, illetve Kádár Kitti is, aki háromszoros desedai bajnoknak mondhatja magát. Ezúttal a szegedi Toldi Péternek, minden idők második legjobb idejével sikerült teljesítenie elsőként az ultramaratoni távot. A szervezők azonban nem csak az ultrafutóknak kedveskedtek, hiszen mindenki megtalálhatta a magának legkedvesebb távot. A 252 kilométeres, nagyjából hat maratont váltóban is lehetett teljesíteni, de emellett öt, négy, három, kettő és egy maratonon is rajthoz állhattak a futók. Utóbbiból pedig éjjeli és nappali változatot is hirdettek a szervezők, akik a rövidebb távokról sem feledkeztek el, hiszen egy, illetve két Deseda kört is lehetett teljesíteni. Emellett az ultrafutókat kísérő kerékpárosoknak is kedveskedtek, hiszen a 252 kilométer letekerése után a célban őket is jutalom várta.

– Ezúttal kevesebben álltak rajthoz, mint az elmúlt években, hiszen volt olyan, hogy közel ezer futó teljesítette a távokat, ezúttal viszont háromszázhoz közelített a létszám – tudtuk meg az esemény főszervezőjétől, Péter Attilától. – A színvonal és a lelkesedés viszont nem változott. Ebben az évben is a Deseda élővilágát bemutató érmet adtunk át a célba érkezőknek: a látogatóközpontnál lévő szobrokból ötletet merítve tavaly kócsag, idén pedig szitakötő díszítette a medálokat.

A nagy hőség – illetve egy-két futó zápor – a futókat sem kímélte, erre persze a szervezők is gondoltak, így a rajt/cél helyszínén a toponári strandon kívül, a füredi- és a toponári szőlőhegynél, illetve a Somogy­aszaló felőli pihenőhelynél is várta egy-egy frissítőállomás a sportolókat.

– A vizet félliteres palackokban adtuk, amely jól illeszkedett a versenyzők övébe – tette hozzá Péter Attila. – Ezzel nemcsak a folyadékpótlást, de a hűtést is jól meg tudták oldani. Érdekesség, hogy az egyéni versenyben indulók sós és édes ízekből is válogathattak a frissítőállomásnál. Italokból pedig a vízen kívül sportital, alkoholmentes sör és kóla is a rendelkezésükre állt.

A futás mellett a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektettek a Kaposvári Szabadidő Egyesület tagjai, hiszen ebben az évben közös DUMA-kavics festésre várták az érdeklődőket.

– Szeretnénk emlékeket is adni a versenyzőknek, így volt már közös lekvárfőzés, növény­ültetés, ráadásul a növényeket a mai napig sok futó ápolgatja – fogalmazott Péter Attila. – Ezúttal a DUMA-kavicsot készíthettek a sportolók, amit természetesen haza is vihettek.

A verseny jótékony célt is szolgált. Ebben az évben a Kaposvár Center Lions Clubbal együttműködve az volt a cél, hogy összegyűjtsenek legalább 2000 darab műanyag kupakot. A kupakokból befolyó bevételt pedig jótékony célra fordítják. Ez a törekvés a jótékonyságon kívül összecseng a szervezők környezetvédelmi törekvéseivel is, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen.

Fotó: Lang Róbert