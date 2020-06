Elázott a paksi zivatarban a Rákóczi

Háromgólos vereséget szenvedett a megfiatalított Kaposvári Rákóczi FC a Pakson az OTP Bank Liga NB I. 30. fordulójában.

Szakadó esőben futottak ki a pályára a csapatok, hiszen Paksot és környékét hatalmas zivatar áztatta a találkozó előtt és a mérkőzés első perceiben is, de ez a játékosok szerencséjére gyorsan alábbhagyott, azonban a pályán hagyott azért nyomot. A Rákóczi kezdőjében bőven akadt változás – a rotáció és a fiatalítás jegyében – a DVTK elleni meccshez képest, hiszen kilenc helyen is változott a csapat, amelyben négy húsz éves vagy az alatti játékos is helyet kapott. A megfiatalított kaposváriaknál a húsz esztendős kapus, Laky László ezen a találkozón állhatott pályafutása során először a gólvonalra NB I.-es mérkőzésen.

A hálóőrnek nem sok dolga akadt, bár a paksiak birtokolták többet a labdát, fölényben futballoztak, de komoly helyzet nélkül zajlott a találkozó. Az első ivószünet előtt aztán úgy jött a paksi gól, mint a nyári zápor: Bertus Lajos húsz méteres szabadrúgása után Nagy Tamás kezéről vágódott le a labda, a játékvezető pedig egyből a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest végül Hahn János lőtt a bal alsóba. A vezető találat után nem sokkal a saját pályája tréfálta meg a hazai egyletet, hiszen egy hazatett labda megállt a tócsában, de Keresztes Zalán és Holczer Ádám versenyfutásából a kapus jött ki győztesen, így fel tudott szabadítani. A másik oldalon azonban ez nem, vagyis csak részben sikerült a kaposváriaknak, hiszen egy röviden, a kapu előteréből kivágott labda Haraszti Zsolt elé került, a támadó pedig nagy erővel lőtt a kapu közepébe, mintegy tíz méterről, középről. A szünet előtt egy ígéretes helyről járó szabadrúgás után nyílt lehetősége a szépítésre a Rákóczinak, de Pintér Ádám egy kicsit túlhúzta a labdát, így az elszállt a bal felső mellett.

A második félidőben egy hiba után tudta tovább növelni előnyét a Paks. Pintér Ádám próbált felszabadítani Sajbán Máté elől, de ezt igen röviden tette, így a hazaiak támadója megszerezte a labdát, betört a tizenhatoson belülre, ahol lerántotta őt Pintér. A tolnaiak második büntetőjét pedig Haraszti Zsolt váltotta gólra. Háromgólos hátrányban sem adta fel a Rákóczi, hiszen küzdött a szépítő találatért. Ez kis híján össze is jött a vendégek számára miután Vachtler Csaba vette remekül észre, hogy Keresztes Zalán elszakadt a védőjétől. A 18 esztendős támadó ezt maga sem hitte el, így kicsit tétovázva indult meg a kapu felé, amelyből remekül lépett ki Holczer Ádám és belevetődött a lövésbe.

A megfiatalított kaposváriak egyáltalán nem vallottak szégyent, a veresége ellenére sem, hiszen a lefújás pillanatági küzdöttek, akartak, s ezzel a hozzáállással lehet keresnivalójuk a hátralévő mérkőzéseken.

Paksi FC–Kaposvári Rákóczi FC 3–0 (2–0)

Paks, 700 néző. V.: Solymosi (Szert, Csatári).

Paksi FC: Holczer – Osváth (Szendrei, 79. p.), Szélpál, Gévay, Szabó J. (Poór, 72. p.) – Windecker, Bertus – Haraszti (Kulcsár D., 72. p.), Szakály D., Könyves (Bartha, 60. p.) – Hahn (Sajbán Máté, 60. p.). Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

Kaposvári Rákóczi FC: Laky – Vachtler (Nagy J., 81. p.), Hegedűs D (Ur, 73. p.)., Szabó A., Fodor M. (Hadaró, 81. p.)– Farkas A. (Trebotic, 70. p.), Nagy T. (Szakály A., 70. p.) – Pintér Á., Borbély Á., Bévárdi – Keresztes. Vezetőedző: Disztl László.

Gólszerzők: Hahn (21. p. – 11-esből), Haraszti (33. és a 69. p. – a másodikat 11-esből).

Sárga lap: Bartha (90. p.), illetve Nagy T. (20. p.), Borbély Á. (35. p.).