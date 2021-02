Elbukta az óvári rangadót a Siófok

Nyolc találkozó után elszenvedte első vereségét Zdravko Zovko edzővel a Siófok Mosonmagyaróváron, ami a bajnokságban immár a negyedik volt a somogyiaknak, aminek köszönhetően már a bajnoki bronztól is távol(abb) kerültek.

Elmaradt a várt, illetve a korábban látott teljesítményétől az ezúttal is Kobetic és Aoustin nélkül felálló Siófok Mosonmagyaróváron, ahol simán kikapott a házigazdáktól, akik kilenc perccel a lefújás előtt már nyolccal (27-19) vezettek. Tették mindezt úgy, hogy az iránytó Tóth Eszter – akinek hatástalanítását Szarkovával együtt kulcsfontosságúnak nevezte Zovko edző a mérkőzés előtt – mindössze huszonkét percet volt a pályán, miután egy Tomorival szemben elkövetett szabálytalanságáért piros lapot kapott. Tompának tűntek a vendégek, akiknél hiányoztak a jó egyéni teljesítmények, ám a félidőben így is csak eggyel mentek a házigazdák, egy utolsó másodperces Horváth találatnak köszönhetően. Ebben a játékrészben Tomori háromszor is bevette a hazai kaput, miként Niombla is, aki két büntetőt is kiharcolt, talán a francia volt az, akinek teljesítményével elégedett lehetett Zovko edző.

A fordulás után házigazdák gyorsabbak és keményebbek voltak Jezicéknél, akiknek megállt a támadójátékuk, mindezt jól jelzi, hogy a második félidőben elért tizenkét góljuk felét akkor dobták, amikor már eldőlt a találkozó, vagyis az utolsó kilenc percben.

Motherson Mosonmagyaróvári KC – Siófok KC 30-25 (14-13).

Mosonmagyaróvá,UFM Aréna, zárt kapuk. Vezette: Hargitai G., Markó.

MKC: Szemerey – Katona 4(2), Kovács P. 6, Tóth E. 2(1), Horváth B. 4, Hajtai 2. Csere: Szarková 6, Gyimesi, Stranigg 2, Lancz 4, Hudák. Edző: Gyurka János.

SKC: Szikora – Böhme 5, Tomori 4, Niombla 5, Jezic 3, Horacek 1, Hársfalvi 2. Csere: Tóth G. 3(2), Kiss N., Such 2. Edző: Zdvarko Zovko.

Hétméteresek: 3/3(1/1), illetve 2/2(2/2).

Kiállítások: 4, illetve 8(4) perc.

Piros lap: Tóth E. 22. perc.