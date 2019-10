Élcsapatok rangadójával folytatódik a megyei bajnokság

A 12. fordulóval folytatódik az ADAMA Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, mi a sok rangadó közül két élcsapat rangadójára, a Kadarkút–Balatoni Vasas összecsapásra fókuszálunk.

A 12. forduló párosítása

Szombat – 14 óra

Kadarkút–Balatoni Vasas

– A tizenegyből tizenegy nagyon szép és egyedi eredmény, hiszen tizenöt éve nem volt ilyen sorozat a megye egyben, s ezt már senki sem veheti el tőlünk – mondta Pandur Ádám, a Kadarkút vezetőedzője. – Le a kalappal, a srácok előtt, de már mi is érezzük a bőrünkön, mindenki szeretne minket megverni, ami előbb-utóbb be fog következni, mert azért vannak a sorozatok, hogy előbb vagy utóbb megszakadjanak. Ha netán ez szombaton jön el, akkor is emelt fővel megyünk tovább, s a következő meccset megpróbáljuk megnyerni.

Menetel a bajnokságban a Kadarkút, s már az aranyérem legfőbb várományosává lépett elő, de erről, s az NB III.-ról még nem beszélnek az öltözőben.

– Amikor átvettem a csapatot, még a felkészülés kezdete előtt, az első tízbe kerülést céloztuk meg – emelte ki a vezetőedző. – A harmadosztály és a bajnoki cím megnyerése sem került még szóba, most is azt mondom, legyünk bent az első hatba, ugyanis az alapozás vége után ezt tűztük ki célul.

A Kadarkút eredményeinek értékét növeli, hogy gyakorlatilag az összes meccsüket idegenben játsszák, ugyanis a hazai találkozóikat Kaposmérőben rendezik. A Balatoni Vasast is ott fogadják.

– Ők is „játszós csapat”, ahogy mi, ami viszont meglepő, hogy kevés gólt rúgtak eddig, hiszen nagyon jó támadóik vannak – emelte ki Pandur Ádám. – Mi viszont sokat, s reméljük, mi jövünk majd ki jobban a helyzetkihasználásból, mert ez lehet a döntő.

Mindössze egyetlen sérültre nem számíthat az edző, eltiltottjuk viszont nincs.

– Tiszteljük az eddig elért eredményeiket, de szeretnénk alaposan megnehezíteni a hazaik dolgát a szombati mérkőzésen, sőt három pontért utazunk a kaposmérői pályára – fogalmazott Vida András, a Balatoni Vasas vezetőedzője. – Kiváló sorozatot tudhatnak maguk mögött, s nyilván ilyenkor mindenki az első helyezettet akarja megverni, pláne akkor, ha makulátlan mérleggel vezetik a pontvadászatot.

Elől és hátul is masszív együttes érzetét kelti az éllovas, ezért fontos lesz a taktika kiválasztása.

– A nyerő felállás nálunk majd szombaton áll össze, amikor kiderül, ki tud pályára lépni – hangsúlyozta Vida András. – Sajnos az eddigi szezonban az élet rotál minket, hiszen két játékosunk lábát törte, van egy térd- és egy szemsérültünk, s négy-öt meghatározó labdarúgó nélkül nagyon nehéz összeállítani kezdő tizenegyet, s olyan teljesítményt nyújtani, mint amilyet szeretnénk. Ez azonban nem lehet kifogás, vannak elgondolásaink, mik azok az elemek, melyekben meglepetést tudunk okozni, de nyilván erre nekik is lesz válaszuk.

A szezon előtt a Hetes, a Nagyatád, a Kadarkút mellett a Balatoni Vasast is esélyesnek tartották a bajnoki címre. – Még a Nagybajomot is ide sorolnám, s remélem tényleg mi is ide tartozunk, de jelenleg – a pontszámok alapján – nem így áll a helyzet – tette hozzá. – Sok olyan dolog van, melyről sokan nem tudnak, hiszen a Balaton-parti munkák miatt sokan csak szeptember csatlakoztak hozzánk, illetve voltak olyan focistáink, akik négy-öt fordulóval ezelőtt érkeztek csak meg hozzánk, mert külföldön dolgoztak.

Marcali–Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő

Egyre jobb formában vannak a hazaiak, akik az elmúlt két mérkőzésüket megnyerték (megverték a Somogysárdot és a Magyaregrest). Ezúttal egy nagyon stabil csapat, a Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő látogat hozzájuk, a helyezések alapján a vendégek az esélyesebbek, de az sem lenne meglepő, ha Virág Krisztián edző tanítványai diadalmaskodnának.

Csurgó–Tab

Már az is nagy meglepetés lenne, ha az eddig mindössze négy pontot gyűjtött Csurgó akár egyetlen egységet is otthon tudna tartani a Tab ellen.

Nagyatád–Nagybajom

A forduló másik rangadóján Keszei Ferencék egy szintén élcsapatot, a Nagybajomot látják vendégül. A hazai pálya a nagyatádiakat segíti és papíron is ők az esélyesebbek, de a bajomiak idegenben is képesek meglepetésre.

Vasárnap – 14 óra

Hetes–Somogysárd

A Hetes bombaformában van, míg a Somogysárd a kezdeti nehézségek után kezd magára találni. Ha totómeccs lenne az összecsapás, akkor nyugodt szívvel beírhatnánk az egyest a rubrikába.

Toponár–Segesd

A segesdiek az előző fordulóban megszerezték szezonbeli első diadalukat, ennek ellenére az Ivusza Gábor vezette alaposan megfiatalított Toponár a találkozó toronymagas esélyese.

Somogyjád–Barcs

Tipikus alsóházi rangadó, ahol az utolsó előtti fogadja a sereghajtót, azaz egyik fél sem lehetne elégedett a döntetlennel. Amelyik gárda nyer, nagy lépést tesz a bent maradás kiharcolása felé.

A Magyaregres csapata szabadnapos lesz.