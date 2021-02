Élcsapatot fogadnak

A válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatti három hetes szünetet követően folytatódik az élvonalbeli férfikosárlabda-bajnokság.

Az utóbbi öt meccséből négyet megnyerő Kaposvári Kosárlabda Klub csapata a bajnoki cím egyik legnagyobb esélyesét, a Szolnoki Olajbányász alakulatát fogadja szombaton 18 órakor a somogyi megyeszékhelyen.

Hendlein Rolandék számára nem lesz újdonság, hogy előzetesen esélyesebbnek tartott csapat ellen kell pályára lépni a Kaposvár Arénában, hiszen a Falco, az Atomerőmű, vagy az Alba Fehérvár ellen is hasonló volt a helyzet. Azokból a győzelmekből kell erőt meríteni az alföldiek elleni küzdelemre.

A bajnoki folytatás előtt a Szolnoki Olajbányász és a Kaposvári KK is légiós kosárlabdázóval bővítette keretét. A szolnokiak az amerikai Shane Gibsont szerződtették, aki kiváló ajánlólevéllel érkezett a Tisza-partiakhoz. Az olasz bajnokság mellett többek közt a Telekom Bonn és a Cibona Zagreb csapataiban is megforduló hátvéd minden bizonnyal további erősítést jelent majd Gasper Potocnik vezetőedző együttesének. A szolnokiak egy edzőmeccset vívtak a szünet alatt, akkor Gibson még nem lépett pályára, de így is biztosan, 72-54-re nyertek a Jászberényi KSE ellen.

A szolnokiak kiváló formában várhatják a folytatást, ugyanúgy négyszer nyertek az utóbbi öt meccsen, mint a somogyiak. A Falco KC mögött a második helyen állnak a tabellán, úgy, hogy az alapszakaszban eddig tizenöt győzelmük mellett, csak négy vereség szerepel.

A kaposváriak a nyolc győzelemből és tizenhárom vereségből álló mérleggel jelenleg a tizenkettedikek a táblázaton, ám nagyon szoros a rájátszást jelentő nyolcadik helyért zajló versenyfutás.

Szerencsés esetben még ezt a pozíciót is elérhetik Bakiék, ebben pedig közelmúltban a kaposváriakhoz csatlakozó amerikai Jeffery Edward Allen és a Zalakerámia-ZTE KK-tól érkező Plézer Gábor is segíthet. Utóbbi az U23-as szabály miatt lehet fontos kiegészítő ember és tehermentesítheti a Krnjajszki Boriszt az irányító-hátvéd poszton.

Hír még a kaposvári csapattal kapcsolatban, hogy az M4 Sport televíziós csatorna élőben közvetíti a Debreceni EAC elleni hazai meccset, melynek új időpontja: március 12., péntek, 20 óra.

Az amerikai Jeffery Edward Allen is a somogyiak segítségére lehet

A kaposváriak sem tétlenkedtek, ők a ciprusi bajnokságból érkező Jeffery Edward Allennel pótolták a sérülés miatt távozó horvát Josip Jukicsot. A centert a pécsiek elleni idegenbeli edzőmeccsen ki is próbálhatták a somogyiak. A találkozó elsősorban a különböző játékelemek gyakorlásáról szólt. Az amerikai Allen remek teljesítményt nyújtott a csapatban, ezért is volt jó véleménnyel róla Nikola Lazics edző, aki interjújában a következőket nyilatkozta róla: – Szezon közben ebben az időszakban nagyon nehéz jó kosárlabdázót találni, aki Európában szerepel, játékban van és anyagilag is meg tudunk egyezni vele. Allen szerencsére épp ilyen volt. El akart jönni a ciprusi klubjától. Rutinos játékos, nem klasszikus ötös, de mi négyesként is használhatjuk majd. Remek fizikumú, gyorsan alkalmazkodott és beilleszkedett. Kell egy kis idő, hogy beépítsük és neki, valamint nekünk is jó legyen. Segítségünkre lesz, ez nem kérdés.