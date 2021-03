Élcsapatot fogadnak a sereghajtó nagyatádiak

A tabella harmadik helyén álló Lipót Pékség SE csapatát fogadja a Nagyatádi FC az NB III. Nyugati csoportjának 25. játéknapján. A vasárnap 15 órakor kezdődő, zárt kapus összecsapást a sereghajtó dél-somogyiak az esélytelenek nyugalmával várhatják, hiszen a lipótiak az elmúlt tíz mérkőzésükből csak egyet veszítettek el, míg a nagyatádiaknál éppen fordított az arány.

– Az esélytelen nyugalmával várjuk a mérkőzést, de próbálunk meglepetést okozni – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Az őszi mérkőzés alapján tudjuk, hogy a Lipót sokat birtokolja a labdát, egy erőtől duzzadó csapat, tele volt NB I.-es, NB II.-es játékossal, és emellett remek háttérrel is bírnak. Nem véletlenül állnak a harmadik helyen. Tisztában vagyunk a realitásokkal, de megteszünk mindent a pontszerzésért.

A Lipót a bajnokság leggól­erősebb csapatai közé tartozik, azonban a csapat gólfelelősét, Szabó Lukast a télen elcsábította a másodosztályban szereplő Dorog. A támadó még így is vezeti a Nyugati csoport góllövőlistáját, ami nem is csoda, hiszen fél szezon alatt 21 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, pont ugyanannyiszor, mint a nagyatádi labdarúgók. A Lipót Szabó Lukas hiányában egy kicsit megtorpant a tavaszi szezon elején, hiszen egy döntetlennel kezdett a Sopron ellen, majd elveszítette a III. Kerület elleni rangadót. Az előző körben azonban visszatalált a győzelem útjára, hiszen nagy küzdelemben, a hosszabbítás perceiben szerzett góllal legyőzte a Tatabányát. A nagyatádiaknak viszont nem volt ekkora szerencséjük az előző fordulóban, hiszen elvesztették THSE-Szabadkikötő elleni kiesési rangadót, így nem tudtak belátható közelségbe kerülni az előttük álló csapatokhoz. Az viszont még ennél is fájóbb lehet a somogyiak számára, hogy akárcsak a Pápa, a THSE ellen is előnnyel vonulhattak szünetre, de a második félidőben kikaptak. A védekezésen és a koncentráción így még kell egy kicsit dolgozniuk a nagyatádiaknak.