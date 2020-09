Életre szóló élmény a fiataloknak

Alaposan bekezdett a Boglári Akadémia-SZISE, mely harminchárom gólt dobva, újoncként tizeneggyel (!) verte Békéscsabai ENKSE együttesét a nyitófordulóban. A találkozó mindössze hat percig tartogatott izgalmakat, még úgy is, hogy Monorit a harmincadikban elvesztették a somogyiak.

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen mérkőzés lesz – mondta a lefújás után ifjabb Kiss Szilárd, a Boglári Akadámia-SZISE vezetőedzője. Erre nem csak ő nem gondolt, hisz nincs jobb szó rá, kiütötték azt a Békéscsabát, melynek edzője szerint az Akadémia az egyik csapat, mellyel meg kell küzdeniük a bennmaradásért. Agbaba ennél is többet mondott, aki szerint két pontért utaztak Balatonboglárra. Ehhez képest mindössze hat percig voltak meccsben, akkor mutatott utoljára döntetlent az eredményjelző. A tizenhatodik perctől indultak be házigazdák, akik kétgólos előnyükből (9–7) a szünetig kilencet csináltak Kajdon vezérletével, aki ebben a periódusban négy gólig jutott!

Remek első félidő volt hazai szempontból, huszonegy dobott góllal. Kajdon volt a legeredményesebb öttel, a négygólos Vámost megelőzve.

A fordulás után négy és fél percig nem szereztek gólt a házigazdák, ám ez sem segített a vendégeken, akik hat perccel a vége előtt kettős emberelőnybe is kerültek, amit Kukucska góljával a bogláriak nyertek meg! Finoman szólva nem voltak a helyzet magaslatán a vendégek, ifjabb Kiss Szilárd a mérkőzés után meg is jegyezte, lényegesen több van ebben a Békéscsabában, ami ki is fog jönni… Lehet, hogy igaza van, ám ezúttal szinte osztálykülönbség volt a két együttes közt. A kérdés csak az volt, hogy mennyivel nyernek a házigazdák, akik tizenkét perccel a vége előtt már tizennéggyel is mentek! Nyerhettek volna legalább ennyivel, ám az utolsó négy percben már nem dobtak gólt, kaptak viszont négyet. Kár érte, de így is remek volt Kajdonék teljesítménye!

– Jó skálán mozogtak – árulta el a titkot Ifjabb Kiss Szilárd. – Éretten, fegyelmezetten, szinte végig stabilan kézilabdáztak, nem pörögték túl a mérkőzést.

– Nem volt kérdés, hogy ki a jobb a pályán – tette hozzá Vida Gergő, a csabaiak trénere. – Az első félidőben huszonegy gólt kaptunk, a védekezésünk nem működött, a fordulás után az sokat javult, ám akkor ziccereket hagytunk ki.

A balatoniak játékosai – Gercsót és Monorit – kivéve ezzel a remek sikerrel debütáltak az élvonalban, mint edzőjük elmondta, egy életre szóló élmény marad számukra. Woth Viktória neve biztosan bekerül a klub történelemkönyvébe is, hisz ő szerezte az első élvonalbeli találatot.

NŐI KÉZILABDA NB I – 1. forduló

Boglári Akadémia–SZISE – Békéscsabai ENKSE 33–22 (21–12)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 500 néző. Vezette: Hargitai, Markó

Boglári Akadémia–SZISE: Gercsó – Kukucska 4, Horváth N. 2, Kocsis B. 2, Kajdon 6 (2), Woth 4, Vámos M. 4. Csere: Magera (kapus), Farkas J. 4 (3), Monori 3, Takó 2, Mlinkó 1, Vajer 1, Bánhidi, Faragó L., Juhász G. Edző: Ifjabb Kiss Szilárd.

Békéscsabai ENKSE: Mistina K. – Andróczki 1, Kukely A. 4, J. Agbaba 4, Borgyos 2, Vámosi P. 5 (3), Szabó P. 1. Csere: Csizmadia, Szabó D. (kapusok), Bucsi 2, Giricz 2, Török F. 1, Fodor-Bottó, Iván E., Kukely K. Edző: Vida Gergő.

Kiállítások: 14 perc (6 perc), illetve 14 perc (8 perc)

Hétméteresek: 7/5 (3/3), illetve 6/3 (2/1)