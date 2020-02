Elfújta a szél a Rákóczi sikerét

A még bent maradást érő, tizedik helyen álló Paksi FC együttesét fogadta az OTP Bank Liga NB I. 19. fordulójában a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC. A hazaiak bár számos ziccert kidolgoztak, de nem találtak a kapuba, míg a vendégek nem tették meg ezt a szívességet, s elvitték a három pontot.

A szombati diósgyőri köd után szerdán szélvihar fogadta a labdarúgókat és a szurkolókat Kaposváron, így előbbiek ezúttal sem túl ideális körülmények között léptek pályára. A hideg mellett még egy rossz hírrel kellett szembesülnie a somogyi drukkereknek a találkozó előtt, miszerint a meccsek óta jó formában futballozó Nagy Richárd megsérült a bemelegítéskor.

A helyét Zsiga Ervin foglalta el a jobb szélen, aki rögtön egy jó beadással indított, hiszen a második percben nagyszerűen varázsolta Ádám Martin fejére a labdát, de a támadó centikkel a jobb kapufa mellé bólintott. A találkozó eleje hihetetlen iramban kezdődött, melyet a Rákóczi diktált. A somogyiaknak ugyanis fontos lett volna a siker, s érezhető volt a játékosok hozzáállásán. A hazaiak bátran mentek előre, odaszorították a Paksot a kapuja elé, hiszen az első öt percben három ziccert is kihagytak. A már említett Ádám fejes után Csiki Norbert lőtt a kapu fölé tíz méterről, majd Andriy Yakymiv fejese zárta a Rákóczi-tűzijátékot, melyet Rácz Gergő hatalmas bravúrral hárított.

A tolnaiaknak azonban kontrákkal sikerült kijönnie a szorításból. Ezek az ellentámadások pedig életveszélyesek voltak a Rákóczi kapujára, hiszen már az első után Hahn János vette közelről célba a kaput, s Pogacsics Krisztián csak nagy bravúrral tudott védeni. Az első negyed óra után azonban már a kapus is tehetetlen volt, amikor a Siófokról Paksra igazoló Szakály Dénes indította Könyves Norbertet, aki először Igor Tarasovst, másodszor Nagy Jánost rázta le magáról, majd a bal alsóba lőtt. Sőt, könnyedén nulla-kettő állhatott volna az eredményjelzőn, hiszen Szakály Dénes a gólpassza után sarkalt egy gólt, melyet – teljesen jogosan, hiszen lesen állt a nagyatádi születésű játékos – érvénytelenített a játékvezető.

A kaposváriak viszont tovább rohamoztak, de most már az egyenlítésért, de a helyzetek ugyanúgy megvoltak. A legnagyobb talán Csiki Norbert előtt adódott, aki hat méterről a jobb felsőt vette célba, de Rácz Gergő odaért a lövésre. A másik kapu előtt Könyves Norbert viszont nem hibázott, miután Szabó János passza üresen találta meg a tizenhatos vonalánál és mire a hazai bekkek odaérték a paksi támadó már a léc alá bombázott.

A második félidőben továbbra is mezőnyfölényben futballozott a Rákóczi, de nem igazán került oda a kapu elé. A vendégek ugyanis minden erejükkel arra törekedtek, hogy ne kapjanak gólt, így ha kellett, akkor hét emberrel is védekeztek. Sőt, a kontrákra is maradt erejük, így megszerezték a harmadik góljukat is a csereként pályára lépő Sajbán Máté révén. A lefújás előtt aztán jöttek az újabb nagy hazai helyzetek, de a jól védő Rácz Gergőnek is köszönhetően a Paks lehozta nullára a meccset, s elvitte a három pontot Kaposvárról.

A Rákóczi a vereség után már tizenhárom pontos hátrányba került a tolnai gárdával szemben. A javításra már szombaton lehetőségük nyílik a somogyiaknak, akik a Kisvárda otthonában lépnek pályára.

Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC 0–3 (0–2)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 690 néző. V.: Karakó (Lémon, Huszár B.).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Hegedűs D., Tarasovs, Fodor M. – Yakymiv (Trebotic, 65. p.), Nagy J. – Zsiga (Palic, a szünetben), Balázs Zs., Csiki (Nagy K., 78. p.) – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Paksi FC: Rácz G. – Osváth (Kulcsár D., 61. p.), Szélpál, Kelemen D., Szabó J. – Szakály D., Balogh B., Bertus – Hahn (Sajbán Máté, 67. p.), Böde, Könyves (Kecskés, 81. p.). Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

Gólszerzők: Könyves (17. és a 42. p.), Sajbán Máté (83. p.).

Sárga lap: Trebotic (87. p.), illetve Osváth (29. p.).