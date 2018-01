Elghaoui remekléssel újabb siófoki siker

A Fehérvár sem tudta megállítani a Siófokot, mely egymás után negyedik sikerét aratta. A balatoniak végig vezetve, magabiztosan nyerték, tizennyolc perccel a vége előtt már kilenccel is vezettek. A végeredmény a vendégekre nézve hízelgő…

A nyolcadik percben néggyel (6-2), a tizenhatodikban pedig már héttel (13-6) is mentek a házigazdák, úgy tűnt vége is a „rangadónak”, ám jött egy tízperces siófoki rövidzárlat és meglepetésre, váratlanul kettőre felzárkóztak a vendégek Lavko és Nescimento góljaival (15-13). A szünet előtti percek azonban a siófokiaknak sikerültek jobban, így harminc perc után négygólos siófoki előnnyel mentek pihenőre a csapatok.

A második játékrész már csak a házigazdákról szól, így csak a különbség mértéke volt kérdéses, ám végül „csak” öttel nyertek a somogyiak, akik a 42. percben már kilenccel is vezettek (29-20). Az első félidőben 19 találatot értek a siófokiak, a lefújás után a legjobb hazai játékosnak választott Elghaoui hatszor volt eredményes, míg Aoustin hatszor, Damnjanovic pedig négyszer, két alkalommal büntetőből. A szünet után már némileg kevesebb találatnak tapsolhattak a hazai nézők, ekkor Damnjanovic volt a legeredményesebb négy akcióból és egy büntetőből szerzett találattal, őt követte a fordulás után Elghaouit váltó Jezic hárommal. A találkozón a válogatott szélső Erdősi is lehetőséget kapott a hajrában, aki kétszer talált be a fehérváriaknak.

A támadójátékot dicséri a 34 találat, a védekezést már nem annyira a 29 kapott gól, ám meg kell jegyezni ebből hatot büntetőből értek el a vendégek, akinek ezúttal esélyük sem volt a sikerre.