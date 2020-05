Eljött az idő, játékosként búcsút int a röplabdának Horváth Alexandra

Horváth Alexandra huszonöt év röplabdában eltöltött év után búcsúzik az aktív játéktól, de nem szakad el a sportágtól és Kaposvártól.

Háromszoros bajnokként, kétszeres kupagyőztesként, kaposvári színekben pedig nemzetközi kupaindulóként és Extraliga-listavezetőként búcsúzik el az élvonalbeli röplabdától az 1. MCM-Diamant Kaposvár női együttesének egyik legtapasztaltabb játékosa, Horváth Alexandra. A kiváló sportolónő az elmúlt években az edzős­ködésbe is belefogott a Kaposvári Röplabda Akadémián, és a jövőben sem szakad el kedvenc sportágától.

Az 1988-as születésű röplabdázó az általános iskola befejezése után került Nagybajomból Kaposvárra, és rögtön a helyi NB I.-es csapat felnőtt keretében kapott helyet. Fokozatosan épült be az együttesbe, aztán egyértelműen alapemberré nőtte ki magát. A 2007/2008-as évadban, társaihoz hasonlóan, kihozta magából a maximumot, és részese volt a klubtörténeti rekordot jelentő ötödik hely elérésének. Ezek után nem volt meglepő, hogy a BSE felfigyelt a korábbi korosztályos válogatott tehetségre, és az érettségi után le is igazolta.

A sportolónő végül összesen hat évet húzott le a fővárosban, és egyetemi tanulmányai mellett nagyszerű sikereket is elért. A BSE csapatában négy esztendőn át szerepelt, és háromszor nyert magyar bajnokságot, illetve két alkalommal Magyar Kupát. Emellett egy bajnoki bronz- és egy Magyar Kupa-ezüstérmet is szerzett. 2012 nyarán Újpestre igazolt, és előbb a hetedik, majd a hatodik helyen zárt a lilákkal. A játékos-pályafutása újabb, immár utolsó állomása pedig Kaposvár volt, és a sportolónő nem kevesebb, mint újabb hat szezont dolgozott végig régi-új klubjában. Kettőezer-tizenkilenc tavaszán Extraliga-ötödik helyezést szerzett az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesével, az ősszel pályára léphetett a Challenge Kupában, 2020 márciusában pedig, amikor a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt, majd be is fejeződött a bajnokság, az élvonal első helyén állt társaival.

Sikeres 25 év

– Tudtam, hogy eljön az az idő, amikor már nem tudok ilyen magas szinten játszani, így az élsporttal párhuzamosan figyeltem a tanulmányaimra is – mondta Horváth Alexandra. – Elvégeztem egy edzői tanfolyamot, így már az edzéseim és meccseim mellett az Akadémián edzősködtem. Élvezem, hogy fiatal játékosoknak adhatom át a tapasztalataimat. A röplabdát ennyi év után nem tudom teljesen elhagyni, így edzőként szeretnék részt venni a röplabdás világban. Emellett a Kaposvári Egyetem pénzügy és számvitel szakán végeztem, amivel remélem sikerül majd munkát találnom.

– Összességében büszke és boldog vagyok, hogy ilyen szép karriert sikerült befutnom – tette hozzá. – Egy kis hiányérzetem van, mert nem lehettem többször válogatott játékos, és sajnos nem sikerült úgy lezárnom a pályafutásomat, ahogy elképzeltem, bajnoki éremmel, hatalmas ünnepléssel a meccs végén, de az elért eredmények, sikerek, tapasztalatok, és barátságok kárpótolnak. Szép emlékekkel gondolok vissza az elmúlt közel 25 évre.