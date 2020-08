Elkezdte a felkészülést a szezonra a Kaposvári KK

Négy légióssal tervez a 2020/2021-es szezonra a férfikosárlabda NB I/A-csoportjában szereplő Kaposvári KK együttese, mely nyolc héten át hangol a következő idényre. A légiósok szeptemberben kapcsolódnak be a csapat közös munkájába.

Megkezdte a felkészülést az előttünk álló, 2020/2021-es szezonra a Kaposvári KK élvonalbeli férfikosárlabda-csapata, az előző idény – a kialakult helyzet miatt – kurtán-furcsán ért véget, hiszen a szövetség lezárta a bajnokságot és nem hirdetett végeredményt. Nemcsak a szurkolók, a sportbarátok, hanem mindenki abban bízik, hogy lecseng a járvány és végre visszatérhet az élet a régi kerékvágásba, s újra nézők előtt lehet majd, fedett csarnokban is, mérkőzéseket rendezni.

– Úgy készülünk, hogy normál menetben indul el a bajnokság október harmadikán – mondta Puska Zoltán, a Kaposvári KK ügyvezetője. – Ennek tükrében nyolc hét felkészülést, alapozást terveztünk, az első felében a magyar maggal, majd utána kiegészülve a légiósokkal.

Két amerikai és egy magyar játékos érkezését már bejelentette a somogyi klub, Révész Ádám, C. J. Aiken és Morris Curry is KKK-ban folytatja pályafutását. Hendlein Roland, Baki Gergely, Hock Gergő, Bogdán Benedek, Puska Bence, Veilandics Barna és Krnjajszki Borisz is marad az együttesben, és ők egészülnek ki tehetséges helyi fiatalokkal.

– Előre kellett egy kicsit gondolkodnunk, hiszen azért, hogy a külföldiekkel kiegészülve biztonságban el tudjuk kezdeni a munkát, már augusztusban meg kell érkeznie az új kosárlabdázóinknak – tette hozzá a Kaposvári KK ügyvezetője. – Ahogy mindenkinek, úgy nekünk is be kell tartanunk a szabályokat, így a karantént és a két negatív tesztet is. Lesz egy újabb érkezőnk a 2-3-as poszton bevethető a szerb Stefan Sinovec személyében, vele kedden állapodtunk meg a közös folytatásról. Az ő érkezésének a függvénye volt, milyen posztra keresünk majd egy negyedik légióst, s így eldőlt, a hármas posztra jön majd még egy játékos.

Megrendezik az emléktornát

– A felkészülési mérkőzéseink rendszere hasonló lesz az előző években megszokott gyakorlathoz – fogalmazott Puska Zoltán ügyvezető. – Szeptember első harmadában szeretnénk megrendezni az immáron hagyományossá vált Orosz László emléktornát. Ezenkívül terveink szerint több csapattal is meccselünk majd, így az Albával, a Péccsel és a Zalaegerszeggel is kötöttünk le edzőmérkőzés időpontokat.

A Kaposvári KK jelenlegi kerete a 2020/2021-es szezonra: C. J. Aiken (amerikai), Baki Gergely, Bogdán Benedek, Morris Curry (amerikai), Hendlein Roland, Hock Gergő, Krnjajszki Borisz, Puska Bence, Révész Ádám, Stefan Sinovec (szerb), Veilandics Barna, Paár Márk, Takács Arnold, Cohill Eric, Fehér Benjamin. Vezetőedző: Fekete Ádám. Edzők: Filipovics Gordan és Szőke Balázs. Csapatorvos: Néber Árpád. Masszőr: Horváth Tamás. Gyógytornász: Fekete Judit. Technikai vezető: Mihályfalviné Polczer Kata.