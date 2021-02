Ellentétes félidők után maradt alul a Rákóczi

Sejben Viktor duplájával kapott ki az Aqvital FC Csákvár ellen a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 24. fordulójában.

Mentálisan nehéz helyzetből várta a kiesés ellen küzdő Aqvital FC Csákvár elleni bajnokit a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek ellen ugyanis a saját vezetőségük kezdeményezett vizsgálatot a Magyar Labdarúgó Szövetségnél a Tállya KSE elleni, MOL Magyar Kupa vereséget követően, mivel úgy vélik, hogy nem tiszta játékban búcsúztak a kaposváriak. A vezetőség közleményének igen korán meglett az első komolyabb negatív hatásra, hiszen a Rákóczi csapatkapitánya, Szakály Attila a jogtalan támadások miatt felbontotta a szerződését a klubbal, így a Csákvár ellen már Ur László vezette ki a zöld-fehéreket a Pancho Aréna gyepére. A mérkőzésnek ugyanis a felcsúti stadion adott otthont, mivel a csákvári Tersztyánszky Ödön Sportközpont centerpályáját a szerdai kupameccs után nem tudták használható állapotba hozni a pályamunkások.

A több sebből vérző kaposváriakat az első percekben igen nagy nyomás alá helyezte a fiatalokra építő Csákvár, de a somogyiak állták a sarat. Mikor már úgy tűnt, hogy a Rákóczi is kezdi felvenni a mérkőzés ritmusát Sejben Viktor kapott egy nagyszerű átadást a bal szélen, majd betört a tizenhatoson belülre, s egy csel után remekül tekerte a bal alsóba a csákváriak vezető találatát. A gól után csak fokozódott a pályaválaszutók kezdeti nyomása, ami egyre idegesebbé tette a Kaposvárt. Ráadásul a második gól sem váratott sokat magára, hiszen újabb tíz perc elteltével Kocsis Bence küzdött nagyot két védővel a jobb szélen, a labdát végül a csákvári támadó szerezte meg, majd centerezett, Sejben Viktor pedig okosan gurított a kapu jobb sarkába. Sejben Viktor a következő tíz percben akár eldönthette volna a mérkőzést is, de a következő két ziccerénél hatalmas bravúrokat mutatott be Pogacsics Krisztián. Ezek a védések pedig meccsben tartották a Kaposvárt, amely Posztobányi Patrik második sárga lapja után emberelőnybe került a szünet előtti percekben.

A második játékrészre próbálta felrázni csapatát Várhidi Péter, így hármat is cserélt a szünetben. A Rákóczi játéka ezzel lényegesen gyorsabb és lényegre törőbb lett, így megfordult a játék képe. A kontrákból élő csákváriak azonban így is közelebb álltak a gólhoz, de Sejben Viktor egy órányi játékot követően is elhibázott egy nagy lehetőséget. A nagy fölényben futballozó Kaposvár csak a hajrában tudott ziccerbe kerülni, de Farkas Balázs közeli próbálkozása után nagyot védett Markek Tamás, aki Nagy Tamás fejesét is magabiztosan fogta.

A Rákóczi így hiába játszott fölényben a teljes második félidőben végül nem sikerült a zöld-fehérek számára a szépítés a kiesés ellen küzdő Csákvár ellen.

Aqvital FC Csákvár–Kaposvári Rákóczi FC 2–0 (2–0)

Felcsút, Pancho Aréna, zárt kapuk mögött. V.: Görög (Király, Ország).

Aqvital FC Csákvár: Markek – Major, Tányéros, Vaskó, László N. – Posztobányi, Mészáros D. – Kocsis B. (Koch, 87. p.), Mim (Nándori, 90. p.), Sejben (Baracskai, 79. p.) – Daru. Vezetőedző: Visinka Ede.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Ur (Nagy T., 54. p.), Dvorschák, Gál (Andric, a szünetben) – Nagy J. (Farkas B., a szünetben), Zsirai, Erdei, Zólyomi, Hadaró – Balázs Zs., Szarka (Vachtler, a szünetben). Vezetőedző: Várhidi Péter.

Gólszerző: Sejben (14. és a 25. p.).

Kiállítva: Posztobányi (41. p.).

Sárga lap: Posztobányi (15. p.), Vaskó (87. p.), illetve Ur (42. p.), Zsirai (62. p.), Nagy T. (73. p.).