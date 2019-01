Újabb hosszabbításos meccset vívott idegenben a Kaposvári KK az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban, ám Szegeden elmaradt a győzelem.

Naturtex SZT Szedeák–Kaposvári KK 81–73 (17–19, 20–13, 17–16, 13–19, 14–6) Szeged, Újszegedi sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Papp P., Rácz Zs. R., Hervay T. Naturtex SZE Szedeák: Boltics (27/3), Vágvölgyi (-), Green (8), Juhos (2), Sulovics (10/6). Csere: Ponjavics (20/6), Kerpel-Fronius G. (5), Révész Á. (9). Vezetőedző: Andjelko Mandics. Edző: Kiss Zsolt. Kaposvári KK: Ubilla (15/6), Johnson (6), Markovics (14/6), Hendlein (16), Spica (12). Csere: Halász Á. (-), Baki (10/6), Bogdán (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. A mérkőzés alakulása. 3. perc: 1–8. 7. perc: 9–17. 12. perc: 17–22. 17. perc: 30–27. 22. perc: 39–35. 28. perc: 50–41. 32. perc: 54–50, 37. perc: 61–62, 42. perc: 72–71. Kipontozódott: Sulovics (a 40. percben), Vágvölgyi (a 40. percben), illetve Johnson a (45. percben). Jók: Ponjavics, Boltics, Révész Á., Sulovics, illetve Hendlein.

A tizenötödik forduló mérkőzésén még nem léphetett pályára a kaposváriaknál a frissen igazolt Alekszandar Pustahvar. A hazaiaknál vállalta a játékot a bokasérüléssel bajlódó Boltics is. A szegediek vezethették az első akciót, Sulovics pedig egy büntetőt értékesítve szerezte meg a vezetést csapatának. Több ellenakciót is sikerrel fejeztek be a vendégek, így a harmadik perc végén Hendlein és Ubilla duplái után már 10–1-re vezettek.

Andjelko Mandics vezetőedző időkérését követően felzárkóztak a szegediek, akik keményebb védekezéssel megakadályozták a somogyi pontszerzést. A fiatal Bogdán is hamar pályára került, a negyedet pedig 19–17-re nyerték a vendégek. Baki két triplája vezette be a második játékrészt, a hazaiaknál pedig Boltics volt többször pontszerző. A negyed második felében visszatért az addig pihenő Johnson, ám ő sem tudta megakadályozni, hogy a szegediek 27–27-nél kiegyenlítsenek. A vezetést Boltics triplája hozta meg a hazaiaknak, akik 37–32-es előnnyel zárták a félidőt.

A nagyszünetet követően próbált egyenlíteni a Kaposvár, ám az addig sokat hibázó Green is megkezdte a Szegedben a pontgyártást. A jobban védekező és a lepattanókat is begyűjtő Tisza-partiak biztosan őrizték előnyüket. Sulovicsot negyedik hibája miatt lecserélte edzője, de rengeteg eladott labdával kosárlabdázó vendégek ellen nem volt gond a pótlása. A záró szakasz előtt hiába zárkóztak a vendégek 52–48-ig, az utolsó találatot Révész szerezte a hazaiaknak. Hendlein kosarával indítottak a somogyiak a negyedik negyedben, de Baki sportszerűtlennek ítélt szabálytalansága után Révész, majd Kerpel-Fronius is betalált.

Küzdöttek-harcoltak az egyenlítésért a kaposváriak, Ubilla hármasával pedig már 57–59-nél vezettek is. Alig pár másodpercig tartott ez az állapot, mert két gyors akcióval már ismét a hazaiak tartottak előrébb. Ubilla távolija adott újabb lendületet a vendégeknek, de Boltics nem hagyta, hogy leszakadjon csapata. Johnson kihagyta, Ponjavics pedig bedobta a hármasát, ezzel a szegediek vezettek 67–66-ra. Az utolsó fél perc előtt Sulovics kipontozódott, a vége előtt pedig Hendlein büntetője 67–67-nél hosszabbítást ért a Kaposvárnak. A ráadás elején Ponjavic és Spica szerzett fontos pontokat, ám a végül kevesebbet hibázó szegediek Boltics, valamint Ponjavics vezérletével megnyerték a végletekig kiélezett mérkőzést a 23 labdát eladó somogyiakkal szemben.

