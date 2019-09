Előkészületi meccsen vesztett a Kaposvári KK

Első előkészületi mérkőzését vívta kedden délután a Pécsi VSK-VEOLIA otthonában pályára lépő Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapata.

Pécsi VSK-Veolia–Kaposvári KK 86–73 (22–22, 19–20, 23–12, 22–19) Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 700 néző: Vezette: Kapitány, Danka, Téczely. Pécsi VSK-VEOLIA: Pongó (-), Smith (15/9), Diggs (10/3), Budimir (11), Horti (2). Csere: Aiken (15/3), Ruják (2), Csirics (21/9), Antóni (5/3), Bíró L. (2), Dragasevic (3), Kocsis Z. (-). Vezetőedző: Csirke Ferenc. Edző: Szentendrei Áron. Kaposvári KK: Davis (11/3), Norfleet (14/12), Krnjajski (6), Dramicsanyin (-), Hendlein (12/3). Csere: Lalic (14), Bogdán (6), Baki (7/3), Horváth H. (3/3). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–4, 7. perc: 11–19, 12. perc: 22–24, 18. perc: 34–38, 23. perc: 51–44, 27. perc: 55–50, 32. perc: 70–54, 37. perc: 81–64. Kipontozódott: Horti. Jók: Csirics, Aiken, Diggs, Smith, illetve Hendlein, Lalic.

A 2019/2020-as szezonra készülő somogyiak a közelmúltban megműtött Hock Gergő mellett az edzésen bokasérülést szenvedő Alekszandar Ponjavicsot is nélkülözték a baranyai megyeszékhelyen rendezett összecsapáson. Utóbbi sérülése elsőre nem tűnt súlyosnak, ám az később derül ki, hogy mennyit kell kihagynia.A két csapat számára ezúttal természetesen nem az eredmény volt a legfontosabb, hanem, hogy az edzéséken gyakorolt játékelemeket tesztelhessék a meccskörülmények közt.

A harmadik percben Baki triplájával vette át a vezetést a Kaposvári KK, majd a Norfleet is betalált távolról. Jól védekezett ezekben a percekben a vendégcsapat, amely több labdát is tudott szerezni a pécsiektől. A kaposváriak szépségdíjas találatot is elértek, amikor egy felívelt labdát Hendlein húzott a gyűrűbe. Alacsonyabb, mozgékonyabb szerkezetre váltott a baranyai alakulat, amely a negyed végéig felzárkózott és 22–22-re egyenlített. A folytatásban Smith hagyott ki egy zsákolást, de rövidesen egy triplával javítani tudott. A somogyiaknál Lalic, majd Hendlein iratkozott fel ismét a pontszerzők közé, így tartotta néhány pontos előnyét Fekete Ádám vezetőedző legénysége. A félidő vége előtt Davis ellen ítéltek sportszerűtlen hibát, Csirics két büntetője után pedig még egy triplát is elérve faragott a különbségen. A második negyed végeredményét is ő alakította ki egy egész pályás triplával.

A nagyszünetet követően Aiken hármasával már a pécsiek tartottak előrébb, s miután kimaradt több kaposvári dobás is, Fekete Ádámnak 51–42-nél időt is kért. Néhány pontatlan akciót gyors leindítással toroltak meg a baranyaiak, akik a záró szakasz előtt tíz pontra növelték előnyüket. Az utolsó játékrész elején is a pécsiek akarata érvényesült, Norfleet azonban két gyors hármassal 70–60-ig hozta fel a kaposváriakat. Ennél közelebb azonban már nem sikerült kerülni, így a hazai alakulat megnyerte a harcos játékot hozó csatát.

A somogyiak legközelebb szeptember 6-án, pénteken 18 órakor az MTOK – IX. Orosz László Emléktornán lépnek pályára a Kaposvár Arénában.