Fiatal kapust és támadót igazolt a Rákóczi

Újabb két labdarúgóval erősítette meg keretét a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. vasárnapi folytatására készülő Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehéreknél folytatja ugyanis pályafutását a 19 esztendős kapus, Bánki Márton és a 24 esztendős támadó Bartos Julian.

Bánki Márton személyében fiatal, tehetséges kapust igazolt a Kaposvári Rákóczi FC a Ferencvárostól. A 19 esztendős, fiatalszabálynak is megfelelő játékos fél évre szóló kölcsönszerződést kötött a somogyiakkal. A játékos a klubhűség igazi mintaképe, hiszen hét éves korában kötelezte el magát a Ferencvároshoz, ahol a ranglétrát végigjárva már a felnőtt csapattal együtt edzhetett.

– Tizenkét évig voltam a Ferencvárosnál, de most adódott egy olyan lehetőség, hogy kölcsönben, NB II.-ben tudok szerepelni – fogalmazott Bánki Márton. – Ez úgy gondolom, hogy remek választás a fejlődésem szempontjából, illetve bízom abban, hogy a Rákóczi a pályafutásom egyik fontos állomása lesz. Célom, hogy minél több mérkőzésen kapjak lehetőséget. Technikás kapusnak tartom magam, mind a két lábbal jól bánok a labdával, a ziccereket is jó százalékban hárítom, de van még hova fejlődni, főként fizikálisan és a kommunikációban. Úgy gondolom, hogy Pogacsics Krisztiántól is sokat tudok majd tanulni.

Bánki Márton a felnőtt futballba is belekóstolt, hiszen a Fradi NB III.-ban szereplő második csapatának kapuját már őrizte, valamint a fővárosiak fiókcsapatában Soroksáron is többször meccskeretbe került, akárcsak a Ferencváros első csapatánál. Utóbbinál a Bajnokok Ligája keretbe is nevezte őt Sergei Rebrov vezetőedző.

– Óriási élmény volt számomra, hogy a felnőtt csapattal készülhettem, utazhattam – mondta Bánki Márton. – Eljuthattam Barcelonába, a kispadra is leülhettem egy BL mérkőzésen. Nyilván sokat kell még fejlődnöm, hogy újra eljussak idáig, ezért is örültem a kaposvári lehetőségnek.

A Kaposvári Rákóczi FC másik igazolása, Bartos Julian mind a négy idei edzőmérkőzéseken lehetőséget kapott, s a Dorog, illetve a Szentlőrinc kapuját is bevette. A 24 esztendős, ungvári születésű támadóval fél plusz egy éves szerződést kötött a kaposvári együttes. A korábbi utánpótlás-válogatott támadó Magyarországon a Vasas, külföldön pedig a német Kaiserlautern és az angol Ipswich utánpótláscsapatainál is pallérozódott. A felnőtt pályafutását az akkor harmadik ligás Felsőtárkányban kezdte, majd a következő szezonban az egy osztállyal feljebb szereplő Csákvárhoz igazolt, ahol szintén egy évet töltött, s 22 mérkőzésen egy gólt szerzett. A következő három idényben a Mosonmagyaróvár gárdáját erősítette, majd előbb Vácra, később pedig Ceglédre igazolt. Az elmúlt fél szezonban a harmadosztály Keleti csoportjában ceglédieknél tizenkét meccsen három gólt szerzett.

– Jól érzem magam a csapatnál, hiszen a társak egyből befogadtak, illetve Várhidi Péterrel is jó a kapcsolaton, hiszen korábban már dolgoztunk együtt Mosonmagyaróváron – mondta Bartos Julian. – Nagyon tetszik a közeg, illetve a város is. Ez erényeim közé tartozik az, hogy jól adok be, dinamikus vagyok és jól érkezem a kapu elé. Így a célom az, hogy ezeket megmutatva minél előbb beverekedjem magam a kezdőcsapatba, s gólokkal, gólpasszokkal tudjam segíteni abban a klub, hogy minél előrébb végezzen a tabellán.

Bartos Julian a felkészülési mérkőzéseken rendre lehetőséget kapott a szakmai stábtól, s ezt két góllal hálálta meg.

– Szerencsére az edzőmérkőzéseken jöttek a gólok, így bízom benne, hogy ez a bajnokságban is így lesz – tette hozzá a kétlábas támadó.